Ancora spari a Roma, un ragazzo di 26 anni ferito da colpi di pistola all’Alessandrino

Un ragazzo è stato ferito da colpi di armi da fuoco all'alba di oggi, domenica 22 ottobre, a Roma, per la precisione in via Luigi Gandola, quartiere Alessandrino, periferia Sud Est della Capitale. Stando a quanto si apprende, il giovane, 26 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Sulla vicenda indagano ai carabinieri. Stando a quanto ricostruito dai militari, il ragazzo in passato era stato coinvolto in un'operazione antidroga insieme ad altre 30 persone. L'agguato di oggi sarebbe avvenuto intorno alle 6 di mattina.

Ieri,invece, un uomo di 41 anni è stato ferito a colpi di pistola sulla via Flaminia, a poca distanza dal cimitero di Prima Porta. L'uomo è andato con la sua automobile al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Ha detto di essere stato colpito al culmine di una lite. A sparare sarebbe stato un cittadino albanese pregiudicato, rintracciato poco dopo dai poliziotti del commissariato Flaminio. Il movente del tentato omicidio? Forse una lite dovuta a questioni di droga.