Ancora sgomberi nei palazzi Ater di San Basilio: liberate 4 case occupate abusivamente Continuano gli sgomberi nella città di Roma: anche stamattina gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti e hanno liberato 4 immobili occupati abusivamente a San Basilio.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano gli sgomberi nella città di Roma. Anche stamattina numerosi agenti della Polizia Locale, infatti, sono intervenuti per liberare quattro alloggi Ater occupati abusivamente nella zona di San Basilio. La prima mattina di oggi, martedì primo marzo, è iniziata con l'intervento da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, quelli del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, giunti nella zona interessata di San Basilio insieme alle pattuglie del IV Gruppo Tiburtino.

In breve tempo sono stati sgomberati i primi quattro appartamenti in via Arcevia, via Osimo e via Maiolati, occupati abusivamente da 9 persone, fra cui quattro minori. Tutte le operazioni, coordinate direttamente dalla Prefettura di Roma e dirette dal vice comandante Stefano Napoli della Locale, vedono la collaborazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Una volta venuto a conoscenza della notizia, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato: "A San Basilio altri 4 appartamenti Ater, occupati abusivamente da clan, sono stati liberati – poi ha ringraziato le forze dell'ordine – Avanti così per restituire le case ai cittadini che ne hanno davvero diritto. Basta soprusi!"

San Basilio: scoperto un bunker durante uno sgombero

A metà del mese scorso, il 17 febbraio, durante uno di questi interventi di sgombero, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno scoperto l'esistenza di un bunker all'interno di un palazzo nel quartiere San Basilio. Gli agenti si stavano occupando di liberare due appartamenti Ater in via Montegiorgio e in via Fabriano occupati abusivamente da membri dei clan Pupillo e Marando, quando hanno rinvenuto 80 grammi di hashish, denaro contante e il rifugio segreto.

Sgomberi in tutta la città di Roma

Nelle ultime settimane sono stati molti i provvedimenti presi in diverse zone della capitale, da quelle più ad est fino a quelle a nord ovest della città, per arrivare, infine, fra le case del litorale romano di Ostia: molti, infatti, sono i palazzi Ater occupati da membri di clan sgomberati nell'ultimo mese dalla Polizia.

Una settimana fa, ad esempio, era già stata sgomberata una casa popolare occupata da membri dei clan Di Silvio e Spada ad Ostia, in via Martinica. Nel frattempo, inoltre, sono continuati gli sgomberi anche a Tor Bella Monaca dove, nel mese di settembre, è stata sequestrata anche la casa della moglie di Giuseppe Moccia, appartenente all'omonimo clan.