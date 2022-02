In corso lo sgombero di 4 appartamenti occupati abusivamente a Tor Bella Monaca Dall’alba di oggi è in corso lo sgombero di 4 appartamenti Ater occupati abusivamente alla Torre 30 di via Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca.

A cura di Beatrice Tominic

È in corso lo sgombero di alcuni appartamenti Ater occupati abusivamente nel quartiere Tor Bella Monaca, nella periferia ad est della città di Roma. Il provvedimento, effettuato su disposizione del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, è partito all'alba di stamattina e ha visto l'intervento della polizia, dei carabinieri e della polizia locale.

Nella zona delle case popolari che si trovano in via di Santa Rita da Cascia, gli agenti stanno liberando quattro appartamenti che si trovano all'interno della Torre 30, da cui, alla fine del mese di febbraio, è caduta una ragazza di circa 30 anni, forse dopo aver assunto sostanze stupefacenti, che è morta sul colpo.

Sgombero degli immobili del clan Moccia

Nella stessa via, poco distante dalla torre sgomberata oggi, si trova la Torre 50 dove, nello scorso autunno, durante una maxi operazione di sgombero di alcuni immobili presenti nell'edificio sono stati sequestrati anche le case occupati dal clan Moccia, come la casa della moglie del capo clan, Giuseppe Moccia. Nel corso dell'intervento, partito all'alba del 17 settembre e disposto per liberare gli immobili Ater occupati abusivamente, sono intervenuti circa un centinaio di agenti delle forze dell'ordine, fra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Gli ultimi sgomberi ad Ostia e a San Basilio

Lo sgombero di oggi è il terzo che si verifica in meno di una settimana: il piano della prefettura di Roma, infatti, è quello di agire per riportare la legalità nelle zone che spesso si rivelano le più critiche della capitale.

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati sgomberati gli immobili occupati abusivamente dai clan Di Silvio e Spada ad Ostia, sulla periferia del litorale romano e a San Basilio, in via Montegiorgio e in via Fabriano, dove, oltre alle case occupate dai clan Pupillo e Marando, è stato scoperto anche un bunker.