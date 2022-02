In corso lo sgombero di una casa popolare occupata abusivamente dai clan Di Silvio e Spada a Ostia È in corso a Ostia lo sgombero di una casa popolare in via della Martinica occupato abusivamente da F. Di Silvio, dal fratello e da sua madre G. Spada.

A cura di Enrico Tata

È in corso a Ostia lo sgombero di una casa popolare in via della Martinica occupato abusivamente da F. Di Silvio, dal fratello e da sua madre G. Spada. L'intervento, cominciato alle 6.30 di oggi, lunedì 21 febbraio, è stato deciso dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Stando a quanto si apprende, sul posto ci sono gli agenti di polizia, i carabinieri e gli uomini della polizia locale. Tutti gli occupanti dell'appartamento risultavano essere residenti nel condominio di via Fasan.

In via Marino Fasan, Ostia Nuova, ci sono altre palazzine popolari, con diversi appartamenti che negli anni, hanno ricostruito gli inquirenti, sono stati occupati abusivamente dagli Spada. Questi ultimi, si leggeva nelle carte di un'inchiesta del 2017, avevano costretto gli assegnatari legittimi a lasciare il loro posto con minacce e violenza.