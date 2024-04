video suggerito

Il trapper Gallagher al rivale Traffik: “Se vieni sotto casa, ti trapasso con una spada e vado in galera” “O chiamano le guardie e ti denunciano o vado al gabbio”. Il trapper Gallagher ha avvisato il rivale Traffik su cosa rischia nel caso in cui decidesse di avvicinarsi a casa dei genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Gallagher spiega perché ha chiamato la polizia a Traffik

Il trapper Gallagher, nome d'arte del trentenne Gabriele Magi, in un video pubblicato ieri spiega perché ha chiamato la polizia per il rivale Traffik e cosa è accaduto. "Spiego cosa è successo, primo ieri non è venuto nessuno, seconda cosa questa è casa dei miei genitori, che hanno ottant'anni". Traffik, nome d'arte del trapper romano Gianfranco Fagà, sarebbe uscito dal carcere, diretto sotto casa del rivale, una notizia che Gallagher ha però smentito nelle ore successive, chiarendo ai suoi fan come "non sia successo nulla" e che "non è venuto nessuno". Traffik ha ricevuto una condanna, ma sembrerebbe sia uscito dal carcere. Sulle storie Instagram avrebbe raccontato che, dopo essersi recato sotto casa di Gallagher, quest'ultimo intimorito, avrebbe chiamato la polizia e che sarebbero arrivate ben quattro volanti.

Gallagher a Traffik: "O i miei genitori ti denunciano o io vado al gabbio"

Sempre nel video in cui si mostra con un'inquadratura scenica, che lo immortala mentre parla rivolto alla camera dello smartphone dall'alto verso il basso, si rivolge direttamente a Traffik, con un avvertimento, qualora veramente pensasse di avvicinarsi a casa dei suoi geniori: "Ti dico quali sono i tuoi rischi: vuoi fare il coatto, ti prendi i rischi. Per fortuna i miei genitori sono delle brave persone, se tu vai a minacciare sotto casa di persone di ottant'anni – cosa che poi non ha fatto, che che ha detto solo per farsi hype – c'è il rischio che le persone adulte ti denuncino, tutto qua".

"Se vieni sotto casa ti trapasso con una spada e ti butto di sotto"

Cambiando inquadratura della telecamera dello smartphone e riprendendosi direttamente in volto Gallagher continua: "Il rischio è questo: o che vado in galera io, che sali e io ti trapasso con una spada e ti butto di sotto, oppure che i miei genitori proprietari di casa e che hanno ottant'anni se citofoni chiamano le guardie e che te ne vai al gabbio".