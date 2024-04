video suggerito

Creme solari, gel e champagne il loro bottino: presa la banda dei supermercati a Ladispoli Quattro donne e un uomo, tra i 20 e i 33 anni di origine romene, dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso.

A cura di Enrico Tata

Diverse bottiglie di costoso champagne, creme solari, gel per capelli, confezioni di repellente per zanzare, pannolini. C'era di tutto, come si vede nella fotografia diffusa dalle forze dell'ordine, nel bottino della banda dei supermercati arrestata a Ladispoli, sul litorale romano. Quattro donne e un uomo, tra i 20 e i 33 anni di origine romene, dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso.

Il furto al supermercato

Stando a quanto si apprende, gli agenti hanno visto i cinque aggirarsi in modo sospetto in via Vilnius a Ladispoli a bordo di un'automobile. Probabilmente stavano perlustrando la zona. La macchina si è fermata davanti a un supermercato, le quattro donne sono scese e il conducente è rimasto in macchina ad aspettarle. Si guardava intorno in maniera frenetica, sostengono i poliziotti. All'interno del supermercato le donne avevano praticamente ripulito gli scaffali, ma alle casse hanno pagato soltanto pochi prodotti. Poi sono uscite e sono risalite in macchina pronte a scappare.

I cinque ladri sono stati arrestati per furto aggravato in concorso

A quel punto i poliziotti hanno deciso di intervenire e di bloccare i cinque ladri: quattro donne, due 27enni, una 20enne e una 30enne, e l'uomo, un 33enne, tutti di origini romene. Nel portabagagli c'erano prodotti cosmetici, prodotti alimentari, farmaci e, come detto, diverse bottiglie di champagne. I cinque sono stati arrestati e dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso. Gli arresti, su richiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sono stati convalidati dal Gip del tribunale di Civitavecchia.