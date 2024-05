Tre rocciatori rimangono intrappolati in bilico sullo strapiombo della Montagna Spaccata a Gaeta

video suggerito

A cura di Enrico Tata

In bilico sullo strapiombo della Montagna Spaccata, senza riuscire né a scendere né a salire. Tre rocciatori sono rimasti bloccati, in evidente difficoltà, sulla roccia di una falesia di Monte Orlando a Gaeta, provincia di Latina.

Poco prima delle 17 di ieri, domenica 5 maggio, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La sala operativa del comando provinciale dei pompieri ha inviato anche gli specialisti del nucleo nautico di marittima e del reparto volo di Ciampino con l'elicottero drago 159. Poco dopo, anche grazie al personale intervenuto con un gommone via mare, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo i tre rocciatori. Questi ultimi sono stati portati a terra con l'imbarcazione e affidati agli operatori sanitari del 118 a scopo precauzionale. Nessuno di loro è in gravi condizioni, per fortuna. Durante le fasi di recupero è intervenuta anche una motovedetta della Capitaneria di Porto.

La Montagna Spaccata di Gaeta è una delle falesie più suggestive e amate da coloro che praticano arrampicata sportiva. A picco sul mare, è una delle scalate preferite dagli appassionati di questo sport, ma è consentita la scalata soltanto lungo le vie che si trovano nello sperone roccioso della falesia alla sinistra della Grotta del Turco e, soprattutto, soltanto nei periodi compresi tra il primo agosto e il 20 febbraio. L'accesso alle pareti rocciose è consentito tramite la montagna e tramite imbarcazione, partendo dal porto di Gaeta o dalla spiaggia di Serapo.

Il tipo di roccia viene definito dagli esperti "calcare bellissimo, lavorato e tagliente", mentre l'arrampicata è definita in generale "varia su diedri, placche, strapiombi e camini".