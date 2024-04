Claudio Baglioni riceve la Lupa capitolina e duetta con il sindaco Gualtieri Lupa capitolina per Claudio Baglioni, il cantautore romano ha ricevuto la massima onorificenza artistica del Comune di Roma. Ha duettato con il sindaco Roberto Gualtieri alla chitarra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Claudio Baglioni ha ricevuto la Lupa capitolina, un'onorificenza che viene assegnata a personaggi che abbiano dato lustro alla Capitale con le loro azioni e il loro talento, "per il suo contributo artistico e il suo forte legame con la città di Roma". Il cantautore e musicista romano è stato omaggiato nel pomeriggio di sabato scorso 13 aprile in Aula Giulio Cesare, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. In Piazza del Campidoglio una folla emozionata di fan ha atteso il suo arrivo.

Un riconoscimento che arriva per le doti sue poetiche e per le sue numerose canzoni che hanno raccontato Roma nelle sue sfaccettature, in modo vivo e iconico, tanto da essere entrate nel patrimonio culturale collettivo. Ma non solo, a Baglioni è stato riconosciuto anche l'impegno messo in attività sociali. L'intenzione del conferimento della lupa capitolina era stato annunciato dopo un concerto del cantante al Palaeur a febbraio scorso.

Gualteri e Baglioni si sono intrattenuti a parlare, per poi esibirsi in un duetto con il sindaco di Roma alla chitarra. "A Claudio Baglioni la Lupa capitolina! – commenta Gualtieri – Un artista e un autore di canzoni indimenticabili entrate nell'immaginario e soprattutto nel cuore degli italiani. Un romano vero che ama profondamente la sua città e l'ha saputa raccontare in modo unico. Caro Claudio, Roma ti vuole bene!".

Onorato: "Baglioni non ha mai dimenticato Roma e i suoi cittadini"

"Nella sua lunga carriera, iniziata 60 anni fa, ha fatto innamorare tutta l’Italia, ma non ha mai dimenticato la sua città e i suoi concittadini – commenta l’assessore a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato – Lo dimostrano le continue testimonianze e dichiarazioni d’affetto di Baglioni per Roma. Un legame quello di Claudio Baglioni con Roma, che dura da tutta la vita: "Indimenticabile il concerto improvvisato nel 2007 su un balcone a Centocelle, dove è partito il suo viaggio. Ma anche lo show gratuito sulla rotonda di Ostia nel 1995, con il pubblico che arrivava fino alla Cristoforo Colombo per ascoltarlo". E proprio rispetto a Centocelle, quartiere romano che ha visto i suoi esordi, il presidente del V Municipio Mauro Caliste ha lanciato un appello all'artista, di tornare a suonare nei luoghi in cui ha iniziato da ragazzo, prima di chiudere la sua carriera.

Baglioni: "Roma è la città in cui mi sono esibito di più"

"Sono grato a Roberto Gualtieri e a tutti coloro che mi conferiscono oggi questo premio – ha dichiarato Baglioni con emozione – dedico questo riconoscimento a due persone, Silvia e Riccardo, mia madre e mio padre. Non erano romani – aggiunge – e appena finita la guerra pensarono di trovare la terra promessa arrivando da un paese umbro nella Capitale. Questo premio mi conferma che non tutto quello che ho fatto è stato invano, qualcosa rimane", ha detto tra gli applausi dei presenti e ha concluso ricordando che "Roma in assoluto è la città in cui mi sono esibito di più".