Dopo due anni Roma non è affatto pulita come un borgo del Trentino, come prometteva Gualtieri Nel corso di un'intervista rilasciata a Rtl 102.5 il 18 luglio del 2022 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prometteva: "Fra due anni Roma sarà pulita come un borgo del Trentino".

A cura di Enrico Tata

"Fra due anni Roma sarà pulita come un borgo del Trentino", aveva detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un'intervista rilasciata a Rtl 102.5 il 18 luglio del 2022. Ebbene, a distanza di 24 mesi esatti non si può certo dire che il sindaco abbia mantenuto la promessa: no, la Capitale non è pulita come un paesino di montagna.

È vero, come abbiamo riconosciuto, che la raccolta dei rifiuti non sta andando in affanno come accadeva puntualmente nel corso delle estati precedenti. Qualche passo in avanti è certamente stato compiuto. Ma è altrettanto vero, complici i tantissimi cantieri che stanno interessando la Capitale in vista del Giubileo, che in queste settimane i disagi non mancano per cittadini e turisti e alcune zone della città, anche centrali, sono caratterizzate da incuria e degrado.

In questi giorni il sindaco deve anche rispondere agli attacchi su Cestò, i 18mila nuovi cestini dei rifiuti presentati in pompa magna, che però sembrano essere a ‘rischio gabbiani'. Tanto che i consiglieri comunali di Italia Viva hanno presentato una mozione urgente per chiedere l'immediata rimozione: "Vanno sostituiti. Nessun dubbio sul fatto che siano ecologici e realizzati nel rispetto delle norme antiterrorismo, ma è altrettanto evidente che debbano essere modificati o addirittura riprogettati perché nessuno sia più costretto ad assistere alle scene indecorose di questi giorni, con i gabbiani che, approfittando delle larghe aperture verticali su tutto il perimetro, li prendono d'assalto e spargono rifiuti ovunque".

E, ancora, non ha aiutato il sindaco Gualtieri il report del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci e dei governatori italiani, con il primo cittadino di Roma relegato al 78esimo posto su 80 sindaci presi in esame. Gualtieri ha ottenuto il 45 per cento di gradimento, meno 5 per cento rispetto al 2023 e ben meno 15 punti percentuale rispetto al giorno della sua elezione. È il sindaco che ha perso più punti.