Il presidente del V Municipio a Baglioni: "Un concerto nella tua Centocelle prima di ritirarti" Il presidente del V Municipio Mauro Caliste ha rivolto un videomessaggio a Claudio Baglioni dopo l'annuncio che nel 2026 si congederà dal palcoscenico: "Vieni a fare un bel concerto da noi qui a Centocelle, da dove sei partito".

A cura di Alessia Rabbai

"Ho voluto chiedere a Claudio Baglioni un ultimo concerto nella sua Centocelle, un modo per salutare i tanti che lo amano da sempre". Il presidente del V Municipio di Roma Mauro Caliste ha rivolto un messaggio al cantautore e musicista romano, dopo il suo annuncio di volersi ritirare dal palcoscenico nel 2026 e concludere così la sua carriera artistica durata oltre mezzo secolo. Il minisindaco con un videomessaggio fa un appello a Baglioni, di "tornare alle origini" prima dell'addio ai fan e di visitare i luoghi dai quali ha cominiciato da ragazzo a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Il messaggio di Mauro Caliste a Claudio Baglioni

"Ciao Claudio, sono Mauro Caliste, il presidente del V Municipio di Roma" così inizia il videomessaggio del minisindaco. "Mi trovo a Centocelle a piazza San Felice, che tu conosci benissimo e da dove hai iniziato sessant'anni fa. Tutti abbiamo saputo che hai intenzione nel 2026 di lasciare l'attività canora, la tua straordinaria carriera. L'invito che ti faccio a nome mio e di tutti i cittadini di Centocelle del V Municipio è di venire a fare un concerto qui da noi al Parco di Centocelle. Qui nel 2025 sono in programma tantissimi eventi per il Giubileo. L'invito che ti faccio è di venire a fare un bel concerto da noi nel 2026, qui, da dove sei partito. Ciao Claudio, grazie!".

Claudio Baglioni iniziò la sua carriera artistica a Centocelle

Claudio Baglioni, Claudio Enrico Paolo Baglioni, è nato a Roma il 16 maggio del 1951 e ha settantadue anni. Ha alle spalle oltre 50 anni di musica e oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Di Roma ci sono molti riferimenti nei testi delle sue canzoni ed è proprio in città che è iniziata la sua brillante carriera, la quale lo ha visto diventare uno dei maggiori interpreti della musica leggera italiana. L'evento al quale fa riferimento Mauro Caliste è probabilmente quello del 1964 quando Baglioni era agli esordi e ha cantato la canzone di Paul Anka "Ogni volta" appunto in piazza San Felice da Cantalice a Centocelle. Era un'iniziativa organizzata da Ottorino Valentini dedicata alle nuove voci. Baglioni ha vinto poi lo stesso concorso nell'anno seguente interpretando "I tuoi anni più belli" di Iva Zanicchi e Gene Pitney.