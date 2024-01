Claudio Baglioni annuncia l’addio alle scene: “Dai ring si cerca di scendere da vincenti” Claudi Baglioni annuncia che lascerà le scene con l’ultimo tour aTUTTOCUORE: “Ho deciso di concedermi il giro d’onore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Claudio Baglioni annuncia l'addio alle scene dopo 60 anni di carriera. L'artista, in occasione della conferenza stampa annunciando il tour indoor "aTUTTOCUORE", che segna il suo percorso di avvicinamento alla chiusura della carriera. Le parole di Baglioni sono state precise: "Ho deciso di concedermi il giro d'onore, di chiudere questa bellissima storia umana e musicale […] Spesso ci sono stati successi, qualche volta successi minori, però quando sapevo che forse non ero nel modo giusto mi sono ritirato io, sono stato anche quattro anni senza dischi e concerti. Adesso che di tempo ce n'è meno ho affrettato io i passi e mi sento di dire una cosa, ricordo spesso quello che diceva mio padre, ovvero che dal ring si cerca di scendere sempre quando si è vincenti".

Claudio Baglioni chiude così nel 2024 una carriera iniziata nel 1964, quando ad appena 13 anni saliva per la prima volta su un palco partecipando a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e cantando il brano di Paul Anka “Ogni volta”. Il tour che era iniziato con15 concerti che hanno appassionato il pubblico in alcuni tra i più grandi e prestigiosi spazi outdoor d'Italia a partire da settembre del 2023 come lo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, Arena di Verona, Velodromo Paolo Borsellino di Palermo­­ e Arena della Vittoria di Bari. Lo spettacolo si avvale della direzione artistica e regia teatrale di Giuliano Peparini.

Il Tour aTUTTOCUORE si chiuderà a Roma il 26 febbraio, con la quinta data al Palazzo dello Sport dopo i 6 maxi-eventi di settembre allo Stadio Centrale del Foro Italico. Passerà per le più importanti città d'Italia, dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro al Forum di MILANO (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio), all’InAlpi Arena di Torino (25, 26 e 27 gennaio), l’Arena Spettacoli Fiera di Padova (29 e 30 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 e 3 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di Livorno (17 febbraio) e il Palazzo dello Sport di Roma (22, 23, 24, 25 e 26 febbraio).