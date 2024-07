Gualtieri e Rocca flop, tracollo nella classifica dei sindaci e governatori più amati d’Italia 2024

video suggerito

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, occupano gli ultimi posti nella classifica dei sindaci e dei governatori più amati d'Italia, edizione 2024, pubblicata oggi sul Sole 24 Ore ed elaborata insieme all'Istituto Noto Sondaggi.

A cura di Enrico Tata

Bocciati. Sia Francesco Rocca che Roberto Gualtieri. Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma occupano gli ultimi posti nella classifica dei sindaci e dei governatori più amati d'Italia, edizione 2024. Secondo il report pubblicato oggi sul Sole 24 Ore ed elaborato insieme all'Istituto Noto Sondaggi, Rocca è all'11esimo posto sui 13 governatori presi in esame (non rientrano quelli eletti nel 2024 e quello della Liguria, Toti, per i guai giudiziari). Per il sindaco Gualtieri il risultato è addirittura peggiore: 78esimo posto sugli 80 sindaci presi in esame. Si tratta dei primi cittadini dei capoluoghi di provincia. Nel Governance poll rientrano i sindaci eletti nel 2024.

Governance Poll, i governatori più amati 2024

In testa alla classifica stilata dal Sole 24 Ore c'è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che gode di una popolarità del 68 per cento, più 3,8 per cento rispetto al giorno della sua elezione. Lo scorso anno aveva conquistato il 64 per cento. Al secondo posto c'è Stefano Bonaccini, ex presidente dell'Emilia Romagna e neo eurodeputato del Partito democratico. Ha conquistato il 67 per cento, più 15 punti rispetto al giorno della sua elezione. Lo scorso anno aveva conquistato il 69 per cento ed era in testa alla classifica 2023.

Nella classifica seguono il governatore del Veneto, Luca Zaia, e quelli della Campania e della Calabria, Vincenzo De Luca e Roberto Occhiuto.

I sindaci più amati del 2024, in testa Guerra di Parma

La classifica degli 80 sindaci dei capoluoghi di provincia è guidata da Michele Guerra, centrosinistra, primo cittadino di Parma, con il 63 per cento. Al secondo posto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il 62 per cento, e al terzo posto il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Il podio è formato da tutti sindaci sostenuti dal centrosinistra.

Per quanto riguarda i sindaci del Lazio, al quarto posto c'è Matilde Celentano di Latina (in coabitazione con altri sindaci), al 32esimo posto c'è Chiara Frontini di Viterbo, al 40esimo posto c'è Riccardo Mastrangeli di Frosinone, al 54esimo posto c'è Daniele Sinibaldi di Rieti.

Bocciati Rocca e Gualtieri, in fondo alle classifiche di gradimento

Il sindaco Gualtieri e il presidente Rocca, come anticipato, sono in fondo alle rispettive classifiche. Rocca ha conquistato il 47,5 per cento di gradimento tra i cittadini, contro il 54 per cento dello scorso anno e il 53,9 per cento del giorno della sua elezione.

Il risultato di Gualtieri è ancora peggiore: 78esimo su 80 sindaci. Il primo cittadino della Capitale ha conquistato il 45 per cento di gradimento, meno 5 per cento rispetto al 2023 e ben meno 15 punti percentuale rispetto al giorno della sua elezione. È il sindaco che ha perso più punti.