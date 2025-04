video suggerito

Per la prima volta una candidata sindaca generata dall’AI: Francesca Giubelli sfida Gualtieri a Roma Tifosa giallorossa, ventiquattrenne, influencer. E, soprattutto, creata dall’intelligenza artificiale. Francesca Giubelli ha annunciato la candidatura a sindaca della capitale nel 2027. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La candidata sindaca generata dall'AI Francesca Giubelli

Si chiama Francesca Giubelli, ha 24 e ha annunciato di volersi candidare a sindaca di Roma. Ma soprattutto, è stata generata con l'intelligenza artificiale. Le prossime elezioni, salvo sorprese da parte dell'attuale primo cittadino Roberto Gualtieri, sono previste per il 2027. Proprio in quell'anno, secondo il suo annuncio, si presenterà alle elezioni, con la prima lista che si basa sull'intelligenza artificiale, AI❤Roma, che, naturalmente, si legge con "I love Roma".

La presentazione della lista elettorale: candidata sindaca un'AI

"È la lista civica che guarda avanti. E lo fa con voi – scrive in un post di presentazione, ovviamente, sui sui canali social – Il futuro comincia oggi. È il momento di voltare pagina. Con coraggio, visione e tecnologia.

Non è fantascienza. È buona politica, supportata da dati, visione e passione", è il claim che accompagna la campagna elettorale di Francesca Giubelli. E non perde occasione di attaccare Gualtieri.

"Un'innovazione tutta italiana, una proposta concreta, civica, moderna, nata per dare un vero cambio di passo all’amministrazione Gualtieri. Roma ha bisogno di soluzioni, non slogan.

E noi siamo pronti a scrivere insieme una nuova storia – si legge ancora – Giubelli è la prima candidata sindaco di Roma sostenuta da un progetto politico basato sull'intelligenza artificiale".

Francesca Giubelli e Roma 2027: può candidarsi alle elezioni?

Da qui ai prossimi due anni non è ancora ben chiaro che fine farà l'influencer Ai creata da Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani. Il lancio della candidatura c'è, ma non sappiamo ancora se verrà supportata dai regolamenti elettorali che potrebbero rivelarsi incompatibili o, cosa forse ancora più probabile, non ancora pronti a fronteggiare l'arrivo dell'Intelligenza Artificiale. Nel frattempo, però, Giubelli strizza l'occhio alla destra. Sembra, ad esempio, che sia già stata invitata alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che si terrà il prossimo fine aprile, in qualità di ospite.