Tor Bella Monaca: parte lo sgombero delle case occupate della Torre 50, tra gli abusivi la moglie del boss È in corso dall’alba una maxi operazione in una delle quattro torri di Tor Bella Monaca, per sgomberare gli alloggi occupati abusivamente. Sul posto oltre 100 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale. Tra le case sgomberate anche quella della moglie del capoclan Giuseppe Moccia, vittima di un agguato nel marzo scorso.

A cura di Nico Falco

C'è anche la casa della moglie del capo clan Giuseppe Moccia tra gli immobili sgomberati a Tor Bella Monaca nella maxi operazione partita questa mattina, venerdì 17 settembre. In campo circa 100 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale, con l'obiettivo di liberare gli immobili Ater che sono stati occupati abusivamente, sottraendoli ai legittimi assegnatari. Il blitz è in corso dall'alba, l'intervento viene effettuato sull'intero stabile per allontanare gli occupanti e restituire gli alloggi alle persone che ne avrebbero diritto; l'intervento, deciso in comitato, rientra nella linea di azione voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

I provvedimenti sono stati emessi dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, dell'esecuzione si stanno occupando i caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), VI Gruppo Torri e dell l'Unità di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica; sul posto presente anche personale ATER. L'edificio interessato dall'operazione di oggi è una delle 4 Torri di Tor Bella Monaca, al civico 50 di via Santa Rita da Cascia.

Con le precedenti verifiche era stato appurato che, tra gli occupanti abusivi, ci sono anche esponenti della criminalità organizzata e familiari di persone legate ai clan; tra questi, la moglie di Moccia, legato da vincoli di parentela alla lontana con lo storico clan Moccia di Afragola (Napoli) e vittima di un agguato nel marzo scorso, quando, scarcerato da poco, fu raggiunto da uno dei quattro colpi di pistola esplosi verso di lui da un uomo in scooter.