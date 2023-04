Anagni, bimba di 4 anni investita mentre va a scuola: trasportata in elisoccorso al Bambin Gesù Una bimba di 4 anni è stata investita mentre stava andando a scuola accompagnata dalla mamma ad Anagni: in condizioni gravi, è stata trasportata con l’eliambulanza al Bambino Gesù.

A cura di Beatrice Tominic

È stata investita nella mattinata di oggi, giovedì 27 aprile, mentre stava attraversando la strada per raggiungere la scuola materna del Primo Comprensivo che si trova a pochi passi dal luogo dell'impatto di viale Regina Margherita, nel centro storico di Anagni, comune in provincia di Frosinone situato ad una quindicina di chilometri da Colleferro.

La piccola, una bambina di 4 anni che si stava recando a scuola accompagnata dalla sua mamma, è rimasta gravemente ferita a pochi metri dall'ingresso. È stata immediatamente soccorsa e trasportata a Roma per accertamenti.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo essere stata travolta dal mezzo in transito, la piccola è subito stata aiutata dalla mamma che si trovava con lei al momento dell'incidente. Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno accertato le condizioni di salute della piccola. Poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate, è stato richiesto l'intervento di un elisoccorso atterrato su via San Magno.

La bambina, insieme alla mamma, è stata fatta salire a bordo dell'eliambulanza ed è stata trasferita a Roma, dove è stata accolta presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Secondoi primi accertamenti sulla piccola effettuati da medici ed infermieri, non sarebbe in pericolo di vita.

Investita a pochi metri dall'ingresso della scuola materna

Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori sanitari del 118, anche i carabinieri e la polizia municipale per le verifiche di rito sull'incidente e per la gestione della viabilità. Secondo le prime informazioni, ad investire la bimba, come riporta Rai News, è stata una Fiat Panda guidata da un pensionato di 73 anni che vive nella zona.