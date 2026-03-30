Frosinone, bimbo di 4 anni trovato a vagare per strada da solo: “Sto andando a fare la spesa”

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Un bambino di quattro anni vagava da solo per strada nel Comune di Ferentino in provincia di Frosinone nella mattinata di ieri, domenica 29 marzo. Il piccolo era temporaneamente affidato a un amico dei genitori, che lo ha perso di vista in un attimo di distrazione. Quando il bambino è stato ritrovato ha spiegato che voleva anadare a fare la spesa. Stringeva tra le manine una busta del supermercato. Sono stati momenti di ansia per i genitori, il bambino fortunatamente è stato rintracciato e sta bene, un episodio che sarebbe potuto terminare con esiti ben più gravi, ma che si è concluso con il lieto fine.

A trovarlo un passante uscito per una camminata

Secondo quanto ricostrito i genitori hanno affidato loro figlio a un amico, un ventiseienne. Il padre infatti era al lavoro e la madre aveva un impegno, dunque l'uomo avrebbe dovuto custodirlo per un po' di tempo. Il ventiseienne però lo ha perso di vista: il piccolo si è allontanato con una busta della spesa. Ad accorgersi di lui è stato un cittadino, uscito di casa la mattina presto per fare una passeggiata. Notando il bambino da solo per strada e non vedendo alcun adulto raggiungerlo, si è avvicinato a lui, lo ha messo in sicurezza dalla carreggiata e ha chiamato subito i carabinieri, segnalando la presenza del minore.

I carabinieri hanno raggiunto il bambino e chiamato i genitori

Il piccolo, come riporta Il Messaggero, era era dispiaciuto perché non era riuscito ad andare a fare la spesa con il padre. I militari di competenza territoriale hanno preso in carico il bambino avvisando i genitori, che l'hanno raggiunto e recuperato. Il bimbo sta bene e ha detto il suo nome. Sulla vicenda i carabinieri hanno svolto gli accertamenti del caso e i fatti sono stati segnalati ai Servizi sociali.