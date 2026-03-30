roma
video suggerito
video suggerito

Frosinone, bimbo di 4 anni trovato a vagare per strada da solo: “Sto andando a fare la spesa”

Voleva andare a fare la spesa al supermercato un bambino di 4 anni trovato a vagare da solo per strada a Ferentino. I genitori lo avevano affidato a un loro amico.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio (iStock)
Immagine di repertorio (iStock)

Un bambino di quattro anni vagava da solo per strada nel Comune di Ferentino in provincia di Frosinone nella mattinata di ieri, domenica 29 marzo. Il piccolo era temporaneamente affidato a un amico dei genitori, che lo ha perso di vista in un attimo di distrazione. Quando il bambino è stato ritrovato ha spiegato che voleva anadare a fare la spesa. Stringeva tra le manine una busta del supermercato. Sono stati momenti di ansia per i genitori, il bambino fortunatamente è stato rintracciato e sta bene, un episodio che sarebbe potuto terminare con esiti ben più gravi, ma che si è concluso con il lieto fine.

A trovarlo un passante uscito per una camminata

Secondo quanto ricostrito i genitori hanno affidato loro figlio a un amico, un ventiseienne. Il padre infatti era al lavoro e la madre aveva un impegno, dunque l'uomo avrebbe dovuto custodirlo per un po' di tempo. Il ventiseienne però lo ha perso di vista: il piccolo si è allontanato con una busta della spesa. Ad accorgersi di lui è stato un cittadino, uscito di casa la mattina presto per fare una passeggiata. Notando il bambino da solo per strada e non vedendo alcun adulto raggiungerlo, si è avvicinato a lui, lo ha messo in sicurezza dalla carreggiata e ha chiamato subito i carabinieri, segnalando la presenza del minore.

I carabinieri hanno raggiunto il bambino e chiamato i genitori

Il piccolo, come riporta Il Messaggero, era era dispiaciuto perché non era riuscito ad andare a fare la spesa con il padre. I militari di competenza territoriale hanno preso in carico il bambino avvisando i genitori, che l'hanno raggiunto e recuperato. Il bimbo sta bene e ha detto il suo nome. Sulla vicenda i carabinieri hanno svolto gli accertamenti del caso e i fatti sono stati segnalati ai Servizi sociali.

Cronaca
Frosinone
0 CONDIVISIONI
Immagine
È Marco Tramontozzi il 33enne morto lungo una curva pericolosa alla Stazione Tuscolana
Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana, morto il motociclista 33enne
È Chiara Tenore la 22enne morta nell'incidente tra auto e camion, gravissimo il cognato
Ivan Sartori è il 26enne morto in moto ad Anzio, lo scontro con un'auto parcheggiata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views