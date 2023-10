Ama assume 100 apprendisti addetti allo spazzamento a Roma: il bando scade il 16 ottobre Ama ha pubblicato un bando per la ricerca di 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 17 del 16 ottobre 2023.

A cura di Enrico Tata

Ama ha pubblicato un bando per assumere a Roma 100 apprendisti "addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio". Per presentare la domanda c'è tempo fino alle ore 17 del 16 ottobre 2023 e occorre collegarsi a questo link.

Si tratta di un contratto di apprendistato finalizzato a ottenere la qualifica di operaio addetto allo spazzamento e raccolta con inquadramento contrattuale "corrispondente al livello 2B del vigente CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia)". La durata dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi e su turni diuni e notturni, "collocati indifferentemente in ciascun giorno della settimana ricomprendendo, pertanto, la domenica. Sede di lavoro: sedi aziendali dislocate su tutto il territorio di Roma".

Tra le principali attività previste, lo spazzamento manuale e attività accessorie (quali ad esempio, vuotatura cestini, raccolta foglie ecc.), la raccolta manuale, anche con modalità porta a porta, attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli.

Per partecipare al bando bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni 364 giorni, essere in possesso della patente di guida di tipo “B”, in corso di validità, ed essere in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o equipollente. Inoltre, necessaria "l'assenza di precedenti esperienze lavorative o rapporti di apprendistato nella stessa qualifica / inquadramento contrattuale oggetto del presente avviso".

Tra i requisiti preferenziali ci sono per esempio il possesso della patente di guida di tipo C, la residenza a Roma o nel Lazio e la conoscenza della lingua inglese.

Qua il link all'avviso pubblicato sul sito di Ama.