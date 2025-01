video suggerito

Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani martedì 28 gennaio 2025: le zone coinvolte Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio previste per domani, martedì 27 gennaio 2025. Proclamata allerta gialla: ecco le zone coinvolte.

A cura di Beatrice Tominic

Piogge e temporali a Roma e nel Lazio: queste le previsioni meteo per domani, martedì 28 gennaio 2025. Già proclamata allerta meteo di colore giallo nella Regione per precipitazioni sparse e possibili rovesci con criticità idrogeologica. Ecco i territori interessati e le zone più a rischio.

Criticità idrogeologica a Roma e nel Lazio in questo ultimo martedì del mese, 28 gennaio. Le condizioni meteo si fanno più cupe, con cielo grigio e nuvoloso in molti territori della regione. In particolare, sono le zone del sud e dell'entroterra ad essere maggiormente a rischio per le precipitazioni e possibili rovesci.

Attesi anche per la giornata di mercoledì possibili rovesci e temporali in tutte le province del Lazio fatta eccezione, forse soltanto per quella del Viterbese. Negli altri casi, invece, il sole non torna prima della giornata di giovedì, 30 gennaio.

Tutte le zone a rischio allerta gialla nel Lazio martedì 28 febbraio

Come riporta la cartina in alto, fatta eccezione per due aree, le altre sono tutte coinvolte nell'allerta idrogeologica di colore giallo. Fatta eccezione per i due territori più a nord della regione, i bacini costieri del Nord e il bacino medio del Tevere, dove non è stata proclamata l'allerte, ma si prevedono comunque possibili e isolati rovesci, le altre aree sono contrassegnate dall'allerta.

Si tratta, in particolare, della zona C, Appennino di Rieti; la zona D con i bacini di Roma; la E con l'Aniene; la F con i bacini costieri del Sud e, per finire, la zona G con il bacino del Liri, tutti in allerta per ordinaria criticità idrogeologica.