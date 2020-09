in foto: Immagine di repertorio

Allerta meteo a Roma e nel Lazio a partire da oggi pomeriggio, martedì 22 settembre, e per le prossime 24-36 ore. A comunicarlo il Centro Funzionale Regionale, che ha reso noto l'avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile. Il Lazio è infatti tra le dodici regioni italiane a rischio per il peggioraziomento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore si attendono precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le zone di allerta meteo nel Lazio

Le zone di allerta meteo nel Lazio codice giallo per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. "La Sala Operativa Permanente della Regione ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge in una nota – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 23 settembre

Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 23 settembre registrano temporali alternati a schiarite, con temperature comprese tra minime di 18 e massime di 24 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con forte pioggia e intensi temporali alternati a schiarite sull'intero territorio della regione. Quella che ci attende è una settimana all'insegna del maltempo, con una breve e parziale pausa nella giornata di giovedì, mentre nel weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre si prevedono nuove precipitazioni, con temperature che subiranno un calo, con massime non superiori ai 20 centigradi.