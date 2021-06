Allerta meteo a Roma per oggi, lunedì 7 giugno. Il Centro Funzionale regionale ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla protezione civile per dal primo pomeriggio di oggi e per le successive sei ore dal mattino di martedì 8 giugno e per le successive 9-12 ore. Si attende a breve un nuovo peggioramento del quadro meteorologico sulla Capitale e sul territorio del Lazio, con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati. Rischio nubifragi in città. È prevista allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali sulle zone: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Aniene, dal pomeriggio di lunedì 7 giugno e per le successive 6 ore e su tutte le zone di allerta, dal mattino di martedì 8 giugno e per le successive 9-12 ore. "Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi si può chiamare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, che è attiva al servizio dei cittadini h24, contattando i numeri 800 854 854 o 06 67109200" si legge in una nota.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 8 giugno

Domani, martedì 8 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano temporali per l'intero arco della giornata. Il maltempo inizierà ad imperversare già dalla notte e al mattino, con precipitazioni che passeranno da deboli a moderate. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio. Le temperature resteranno invece piuttosto stabili, senza registrare particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 giugno

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 12 e domenica 13 giugno registrano ancora maltempo, con pioggia e temporali sull'intero territorio della regione. Una settimana iniziata e che si conclude all'insegna dell'instabilità, senza concederci tregua neanche sabato e domenica. Il tempo dovrebbe registrare un parziale miglioramento nella seconda parte del weekend, ma per avere dettagli più precisi sarà necessario attendere i prossimi giorni.