Allerta maltempo Lazio, previsti temporali anche mercoledì pomeriggio La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla valida a partire dal pomeriggio di mercoledì 10 agosto e per le successive sei ore.

A cura di Enrico Tata

Dopo i temporali di oggi (su alcuni quartieri di Roma non pioveva da oltre un mese), anche per domani sono previste precipitazioni sulla Capitale e in generale sul Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta maltempo gialla valida a partire dal pomeriggio di mercoledì 10 agosto e per le successive sei ore. Nello specifico si prevedono sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna".

Il Centro Funzionale Regionale, si legge ancora nella nota, "ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

I meteorologi prevedono temporali domani soprattutto nelle zone interne della regione e sui rilievi montuosi. A Roma potrebbe piovere nel corso del pomeriggio e della serata. Giovedì il cielo sulla Capitale tornerà sereno a poco nuvoloso, con le massime che saranno scese di qualche grado. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, a Roma da domani sarà bollino giallo, livello di allerta 1 su una scala da 0 a 3, con le massime che non supereranno i 32 gradi nelle ore più calde.