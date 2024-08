video suggerito

Allerta maltempo gialla oggi nel Lazio: in arrivo temporali (ma non a Roma) Attesi temporali nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto, nelle zone interne della provincia di Frosinone e in quella di Rieti. Possibili temporali anche in provincia di Latina.

A cura di Enrico Tata

Allerta meteo gialla nel Lazio per il pomeriggio e la serata di oggi. In arrivo forti temporali, ma non a Roma. Il maltempo colpirà soltanto le zone interne della regione, mentre nella Capitale continuerà a fare caldo e splenderà il sole.

Allerta maltempo gialla nel Lazio per il pomeriggio di oggi

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla, valida dal primo pomeriggio di oggi, 29 agosto 2024 e per le successive 3-6 ore. In particolare si prevedono precipitazioni isolate, "anche a carattere di rovescio o breve temporale".

Attesi temporali in provincia di Rieti e in provincia di Frosinone

Come anticipato e come è evidente nella mappa diffusa insieme al bollettino di allerta della Protezione civile, il maltempo non riguarderà in alcun modo la città di Roma. Attesi temporali, invece, nelle zone più interne del Lazio, dai rilievi in provincia di Frosinone ai monti della provincia di Rieti. Qualche temporale possibile anche nelle zone interne della provincia di Latina. Per la giornata di domani, invece, la Protezione civile non segnala alcuna criticità e su tutte le province splenderà il sole e le massime continueranno ad aumentare.

Domani 36 gradi e bel tempo a Roma

Per il fine settimana è atteso bel tempo sulla Capitale, con temperature tipicamente estive, con massime che in città sfioreranno i 36 gradi. Per ora non sono attesi peggioramenti significativi delle condizioni meteo almeno fino alle metà della prossima settimana, la prima del mese di settembre. Per avere informazioni più dettagliate e certe, avvertono i meteorologi, occorrerà attendere la giornata di venerdì/sabato.