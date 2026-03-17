Allerta gialla Roma e Lazio 18 marzo: forti raffiche di vento, poi brusco calo delle temperature

Mercoledì 18 marzo è allerta gialla nel Lazio per vento. Si attendono forti raffiche, poi le temperature subiranno un brusco calo e ci sarà l’effetto Wind Chill.

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Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 18 marzo 2026. Oltre alla nostra regione l'allerta è gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Marche, Umbria e Sicilia. Si avvicina un'ondata di maltempo, con un impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale. La perturbazione è in arrivo a partire da questa sera, interesserà gran parte dei nostri settori adriatici portando con piogge e neve a quote di alta collina.

Forte vento su Roma e Lazio

Nel frattempo su Roma e Lazio arriverà forte vento, così come su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. A partire da domani mattina si prevedono "venti da forti a burrasca anche sul Lazio centro-settentrionale e mareggiate lungo le coste esposte".

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio mecoledì 18 marzo

Domani, mercoledì 18 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano l'arrivo di un nucleo di aria fredda con forte vento, che imperverseranno sulla regione. Come anticipato a Fanpage.it nei giorni scorsi dal meterologo di Meteo Expert Flavio Galbiati: "Il maltempo colpirà il versante adriatico, perché arriverà da Nord-Est, forse riuscirà a filtrare qualche pioggia debole nell'Appennino laziale".

"Sul resto del Lazio e a Roma ancora bel tempo, con poche nubi e rasserenamenti, ma forti raffiche di vento – continua – Le temperature scenderanno e resteranno abbastanza basse, con massime che non supereranno 14 e 15 gradi nella Capitale. Ci sarà l'effetto Wind Chill, ossia il cosiddetto "raffreddamento da vento": la temperatura percepita sarà ancora più bassa rispetto a quella reale perché il vento ha questo effetto di aumentare la percezione del freddo".