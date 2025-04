video suggerito

Allenatore di basket abusa di tre allieve minorenni: scattano arresti domiciliari per violenza sessuale Abusi e molestie nei confronti di tre allieve da parte dell'allenatore di basket, alcune anche mentre dormivano: nei confronti dell'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

A cura di Beatrice Tominic

È finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su tre allieve minorenni. È quanto successo a un noto allenatore di squadre giovanili di basket nel Reatino che, secondo quanto ricostruito, avrebbe molestato le allieve, non ancora maggiorenni, in più e diverse occasioni, come spiegato dai carabinieri di Cittaducale, intervenuti sul caso. Le indagini restano ancora in corso, nel frattempo per l'istruttore di pallacanestro è scattata la misura cautelare.

Coach abusa di tre allieve minorenni

L'allenatore, che oggi si trova agli arresti domiciliari, avrebbe abusato di tre allieve minorenni in più e diverse occasioni. Del caso si stanno occupando i militari di Rieti. I fatti risalirebbero al periodo compreso fra i mesi di gennaio e marzo 2025. Secondo quanto raccolto fino ad ora, le molestie, nei confronti delle tre ragazze appartenenti alla squadra in cui lavorava come istruttore, sarebbero avvenute nel corso degli allenamenti. Non soltanto, però. Il coach, secondo quanto emerso, avrebbe abusato delle giovani anche in altre occasioni che esulano dai momenti di pratica in campo. Avrebbe baciato, senza essere corrisposto, le ragazze e le avrebbe molestate anche mentre dormivano, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa.

Molestie su tre allieve di basket: indagini in corso

Scattate le indagini sul caso, i militari della provincia di Rieti hanno chiamato i genitori delle tre ragazze coinvolte e li hanno ascoltati sulla vicenda. "Le dichiarazioni raccolte preliminarmente sono state confermate dagli esiti dell'audizione protetta delle vittime minorenni, nonché da ulteriori testimonianze fornite da altri testimoni, da cui sono emersi elementi convergenti relative ad approcci da parte dell'uomo nei confronti delle tre ragazze", hanno fatto sapere in una nota i militari di Rieti.

I carabinieri hanno condiviso quanto emerso nel corso delle prime indagini con la Procura e il Tribunale. In accordo con questi, i militari hanno sottoposto l'uomo, un noto allenatore di squadre giovanili di cui non sono stati diffusi ulteriori dati, alla misura degli arresti domiciliari.