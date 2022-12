Alle Regionali Fdi candida ex assessora Anzio. Prefetto: “Sue scelte hanno aiutato soggetti mafiosi” Fratelli d’Italia alle elezioni regionali ha candidato Laura Noldi, ex assessora di Anzio sciolto per mafia. Per l’ex prefetto Matteo Piantedosi “le sue scelte hanno aiutato soggetti mafiosi”.

A cura di Alessia Rabbai

Laura Nolfi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel ruolo di assessora che ricopriva all'interno dell'amministrazione comunale di Anzio, con le "sue scelte avrebbe aiutato soggetti mafiosi". Nolfi non è però mai stata indagata, lo precisiamo, nell'inchiesta che ha posto sotto i riflettori i Comuni di Anzio e Nettuno, sul litorale Sud della Capitale. Piantedosi, ex prefetto di Roma, aveva chiesto lo scioglimento del Comune di Anzio e Nettuno per mafia "per alcune scelte operate dall'amministrazione locale". Ad essere accertate in sede d'inchiesta sono state "forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata". La commissione d’accesso era stata nominata dopo i 65 arresti tra cui due carabinieri dell’operazione denominata Tritone. Condizionamenti che sarebbero emersi anche in sede d’elezione dei due sindaci, i quali non sono stati indagati. In particolare l'ex prefetto aveva puntato i riflettori contro le autorizzazioni concesse ai titolari dei chioschi per la vendita di giornali che si trovavano a ridosso del demanio marittimo e che potevano dunque vendere anche prodotti alimentari.

Laura Nolfi ieri ha aperto la campagna elettorale a Roma

Domenica 18 dicembre Nolfi ha aperto la sua campagna elettorale alla sala congressi Spazio 900 a Roma, alla presenza del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, del consigliere regionale Massimiliano Maselli e dell'onorevole Chiara Colosimo. Ha esordito "Io sono Laura, sempre dalla parte della legalità, sempre dalla vostra parte" è il suo slogan, facendo eco alla premier Giorgia Meloni. "Sentire queste belle parole sulla mia persona, pronunciate in un evento così importante, prima che dal parlamentare di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti, dal grande uomo Luciano Ciocchetti, mi ripaga di tante amarezze, colpi bassi, depistaggi, azioni poco edificanti sulla mia persona e mi carica per andare a vincere, con la nostra squadra e con tutti voi, le prossime regionali del 12 e 13 febbraio".