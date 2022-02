‘Ndrangheta nel litorale Sud di Roma: 65 arresti, tra cui indiziati di associazione mafiosa Blitz all’alba tra Roma e provincia, dove i carabinieri hanno dato esecuzione a 65 arresti nei confronti di persone alcune delle quali gravemente indiziate per mafia.

A cura di Alessia Rabbai

L’operazione dei carabinieri

Sessantacinque misure di custodia cautelare nei confronti di persone, alcune delle quali gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, che agirebbe tra Roma e provincia. È il bilancio della vasta operazione che i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno messo in atto all'alba di oggi, giovedì 17 febbraio. Provvedimenti che sono scattati su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. La notizia degli arresti è arrivata stamattina presto, quando i carabinieri hanno fatto irruzione a casa delle decine di destinatari del provvedimento, ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I militari hanno continuato le operazioni per ore, mettendo in atto perquisizioni domiciliari e sequestri.

Una ‘ndragheta locale controlla il litorale di Roma Sud

Destinatarie delle misura di custodia cautelare alle quali stamattina hanno dato esecuzione i militari sono sessantacinque persone, alcune delle quali sarebbero gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso. Una realtà che costituirebbe una ‘ndrangheta locale, la quale si ipotizza abbia assunto il controllo del territorio nel litorale a Sud di Roma. Una realtà criminale che, da quanto si apprende dai carabinieri, si sarebbe ramificata all'interno del tessuto sociale, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e fino ad arrivare a gestire operazioni di narcotraffico internazionale.