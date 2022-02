Perquisiti gli uffici di Anzio e Nettuno per infiltrazioni mafiose e traffico illecito di rifiuti I carabinieri hanno perquisito gli uffici di Anzio e Nettuno per sospetti di infiltrazioni di stampo mafioso tra la pubblica amministrazione e traffico illecito di rifiuti.

A cura di Alessia Rabbai

Perquisizioni dei carabinieri negli uffici comunali di Anzio e Nettuno. I provvedimenti in corso rientrano nell'operazione a cui all'alba di oggi hanno dato esecuzione i carabinieri del Comando provinciale di Roma. I militari hanno acquisito documenti di varia tipologia, riguardanti anche la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, con il sospetto che vi si nasconda un traffico illecito, aggravato dal metodo mafioso. Perquisizioni e sequestri che sono partiti a seguito dell'emergere di infiltrazioni nella pubblica amministrazione a seguito dei sessantacinque arresti scattati in mattinata tra Roma e provincia, tra i quali persone gravemente indiziate di far parte di un'associazione a deliquere di stampo mafioso.

Accertamenti su traffico illecito di rifiuti

I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno portato a misure cautelari nei confronti di sessantacinque persone, delle quali trentanove sono finite in carcere e ventisei agli arresti domiciliari, indagati a vario titolo per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. La Procura indaga inoltre per i reati di estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco, fittizia intestazione di beni e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso. Come emerso in sede d'indagine il litorale romano sarebbe controllato da un gruppo criminale ‘ndranghetista locale, che terrebbe sotto scacco il territorio. Le perquisizioni messe in atto all'interno delle sedi comunali hanno come obiettivo quello di acquisire documenti riportanti le informazioni necessarierispetto ad una presunta infiltrazione di stampo mafioso che sarebbe legata, tra le altre attività illecite, anche allo smaltimento illegale dei rifiuti.