Allarme bocconi avvelenati in montagna, è strage di cani: “Messi da tartufai che si fanno la guerra”

A cura di Natascia Grbic

Un cane è morto dopo aver mangiato un boccone avvelenato sui Monti Simbruini, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. A denunciarlo è stata la padrona in un post su Facebook: a piazzare i bocconi, secondo la donna, sarebbero stati alcuni cercatori di tartufi, che in questo modo cercano di eliminare la concorrenza.

"Lui è Brando, il nostro cagnolone di un anno e mezzo. Quando siamo arrivati a Campo dell’Osso (Monte Livata – Subiaco) giovedì scorso stava bene, era felice, come tutta la mia famiglia. Abbiamo passato il 6 Gennaio passeggiando verso Monte Autore. È stata una giornata bellissima. Il giorno dopo abbiamo deciso di intraprendere il percorso di montagna in direzione di Camerata Nuova. Proprio mentre passeggiavamo vicini alla vallata di Camposecco, Brando ha mangiato un boccone avvelenato. Ha iniziato a stare male ed è morto tra le braccia di mio fratello nel giro di mezz’ora".

La famiglia di Brando si è rivolta ai carabinieri di Camerata Nuova per denunciare l'accaduto. "Ci hanno informati del fatto che Brando era stato il terzo cane in una sola settimana ad essere vittima di questi criminali, presumibilmente persone che raccolgono tartufi che disseminano questi bocconi avvelenati per farsi la guerra e uccidersi i cani tra loro".

Secondo quanto riportato da Riccardo Germani, presidente di Assotartufai, a la Repubblica, non è detto che i cani siano stati uccisi da cercatori di tartufo. "I casi di avvelenamento sono reali – ammette – ma non è corretto parlare di una guerra tra tartufai, per noi i cani sono come dei figli e nessuno farebbe mai una cosa simili. Chi ha detto che a piazzare i bocconi avvelenati non possano essere stati i residenti oppure i cacciatori?".