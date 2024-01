Alberto Tarallo, l’ex compagno di Teodosio Losito a processo per bancarotta fraudolenta L’uomo, già sotto processo con l’accusa di aver falsificato il testamento di Teodosio Losito, morto suicida nel 2019, è accusato del crac della Ares Film. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Si apre il 2 luglio davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale penale di Roma il processo al produttore televisivo Alberto Tarallo: l'accusa, per lui, è quella di bancarotta fraudolenta della società Ares Film. Un tempo nota come la casa di produzione di fortunate serie televisive tra cui ‘Il bello delle donne', ‘L'onore e il rispetto', ‘Il sangue e la rosa', la Ares Film è poi caduta in disgrazia dopo un brutto periodo di crisi. E Tarallo, il fondatore della società, è caduto insieme a lei: secondo l'accusa avrebbe speso in modo indebito diverse migliaia di euro.

Avrebbe in sintesi, per l'accusa, "distratto, occultato e comunque dissipato dal patrimonio della società 41.124 euro attraverso reiterati utilizzi delle carte di credito aziendali", operazioni effettuate "in assenza di alcuna giustificazione di natura economico-aziendale e, dunque, in violazione del principio di inerenza e senza di alcuna utilità corrispettiva per la società fallita". Non solo: nei bilanci nel 2017 e del 2019, quando la società era già in crisi, Tarallo avrebbe omesso nei bilanci di "comunicare dati rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, contribuendo cagionarne il dissesto".

Quello di bancarotta fraudolenta non è l'unico guaio giudiziario per il produttore. Tarallo è infatti sotto processo per l'accusa di falso in relazione al testamento del compagno Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio 2019. Secondo l'accusa avrebbe falsificato la firma sul testamento, cosa che lui ha sempre negato di aver fatto. Nei documenti prodotti dal Tribunale del Riesame, si legge che "nelle indagini svolte e negli elementi presenti nella relazione del consulente tecnico, emerge come Alberto Tarallo, nel corso degli anni, si sia prodigato per mettere in atto un unico disegno criminoso volto all’acquisizione dei beni del signor Losito". In questo caso, il processo è già in corso davanti al giudice monocratico.