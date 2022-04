Albero crolla su due donne che aspettano l’autobus a Villa Borghese: una è grave Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. L’albero molto probabilmente è crollato a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Due donne sono rimaste ferite questo pomeriggio a Roma a causa del crollo di un albero. È accaduto in viale Fiorello La Guardia, a Villa Borghese. Secondo le prime informazioni, le due donne stavano aspettando l'autobus quando l'arbusto si è schiantato su di loro. Una delle due, una 47enne, è rimasta ferita in modo grave e portata in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma. L'altra ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stata medicata sul posto. Accorsi oltre a Vigili del Fuoco e 118 anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area. Shock tra le persone presenti in quel momento, che hanno temuto il peggio quando l'albero è crollato sulle due donne. Una piaga, quella del crollo di alberi durante il maltempo, che da anni si verifica nella capitale e che molte volte ha causato danni a persone e veicoli.

Albero crolla a Villa Borghese: l'incidente durante il temporale

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 16 durante il violento temporale che si è abbattuto oggi sulla capitale e che ha creato non pochi disagi alla popolazione. Sin da stamattina c'è stato un forte vento a Roma, accompagnato da piogge e temporali, una vera e propria bomba d'acqua che si è riversata, insieme alla grandine, sulle strade della città. E proprio durante il momento più violento del temporale è caduto l'albero, crollando sulle due donne, che non sono riuscite a spostarsi in tempo. Indagini sono in corso sullo stato di salute degli arbusti vicini all'albero crollato, per verificarne le condizioni ed evitare che un altro possa cadere e ferire persone, proprio com'è accaduto solo qualche ora fa,