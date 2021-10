Alatri, 52enne investito da un’auto sulla statale 155 a pochi metri da casa: è gravissimo Sull’incidente indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire cos’è accaduto. Secondo quanto dichiarato dall’automobilista, non sarebbe riuscito a vedere il 52enne che attraversava la strada a causa della scarsa illuminazione. Le condizioni dell’uomo investito sono gravissime, al momento è ancora in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri sera in provincia di Frosinone, sulla statale 155 ad Alatri. Un uomo di 52 anni è stato gravemente investito in località Montelena dall'auto guidata da un uomo di quarant'anni. L'uomo si è fermato a prestare soccorso, ma le condizioni della persona investita sono apparse da subito molto gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportarlo in ospedale. Al momento non è noto se sia in pericolo di vita o meno, ma è ancora ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, che stanno cercando di ricostruire cos'è accaduto in modo da accertare eventuali responsabilità .

L'incidente poco dopo le 19

L'incidente è avvenuto ieri sera verso le 19, sulla strada che collega Frosinone ad Alatri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida della Ford Fiesta stava viaggiando in direzione di Frosinone quando si sarebbe trovato l'uomo davanti, non riuscendo a frenare in tempo. Sembra che il punto dove il 52enne ha attraversato fosse poco illuminato, e che il 40enne a bordo dell'auto non abbia fatto in tempo a vederlo per questo motivo. Violentissimo lo schianto, con l'uomo che è stato investito dall'auto, finendo sul parabrezza, andato completamente distrutto. Ad allertare i soccorsi, il guidatore e i passanti, tra cui i parenti dell'uomo, che sono usciti di casa non appena hanno sentito il trambusto. Il 52enne è stato prima trasferito allo Spaziani di Frosinone, e poi in eliambulanza in un ospedale di Roma, specializzato in politraumi. I carabinieri stanno facendo ancora accertamenti per chiarire eventuali responsabilità dell'incidente.