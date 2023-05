Al via il processo nei confronti di Costacurta, il nobile diventato sicario della mafia albanese Il processo nei confronti di Matteo Costacurta ed Elvis Demce è cominciato: entrambi sono accusati di tentato omicidio, il giudice ha disposto il giudizio immediato.

A cura di Natascia Grbic

È iniziato oggi il processo nei confronti di Elvis Demce e Matteo Costacurta, detto ‘il Principe' per via delle sue origini nobili. Entrambi sono accusati del tentato omicidio di Alessio Marzani, 45enne ferito a colpi d'arma da fuoco ad Acilia il 22 ottobre 2020. Solo per un caso l'uomo non è morto. Costacurta aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato e richiesta di nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato: il giudice ha respinto la sua richiesta.

Insieme a Costacurta erano stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia anche Demce, in passato legato a Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili ucciso al parco degli Acquedotto il 7 agosto 2019, e Alessandro Corvesi, ex giocatore della Lazio. Fondamentale per le indagini, la decriptazione di alcune chat segrete, crittografate con il sistema ‘Sky-Ecc'.

Un passato da ultras e già al centro di diverse indagini legate al mondo ultras e dell'estrema destra, Costacurta non aveva problemi di denaro e viveva in una villa lussuosa all'Olgiata. Il padre ha nobili origini e per questo nel mondo criminale era conosciuto come ‘il Principe'. "Ha una grandissima faccia di m… sono sicuro che durerà poco, non vedo l’ora di portare a termine l’incarico", diceva Costacurta in un'intercettazione, riferendosi ad Alessio Marzani, l'uomo che ha rischiato di morire. L'esecuzione sarebbe stata organizzata dall'ex giocatore della Lazio Corvesi, ex compagno di Antonella Mosetti e anche lui, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, ben inserito nel mondo criminale.

Leggi anche Madonna di Trevignano, il Comune chiede rinforzi alla Questura nel giorno delle presunte apparizioni

Ma Costacurta era conosciuto anche come ‘San Pietro', per un bed and breakfast posseduto vicino al Vaticano. "Lo mannamo a giocà a briscola e tressette co' San Pietro – dicevano i mandanti del tentato omicidio, riferendosi probabilmente al ‘Principe' – Dije che prepara 45(mila euro ndr.), e fa tutto solo pure co moto e pistola e entro du settimane je chiude la pratica, stamo a ammazzà cristiani mica a comprà vestiti".