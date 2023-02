“Thomas Bricca è clinicamente morto”: l’annuncio dell’ospedale San Camillo Questa mattina i medici dell’ospedale San Camillo hanno riscontrato le caratteristiche del coma irreversibile. Thomas è stato ferito con un colpo di pistola alla testa lunedì sera ad Alatri.

A cura di Natascia Grbic

È clinicamente morto Thomas Bricca, il giovane di diciotto anni ferito con un colpo di pistola alla testa lunedì sera ad Altri. A comunicarlo è l'ospedale San Camillo, dove il ragazzo era ricoverato in condizioni disperate.

Il coma irreversibile per assenza di attività cerebrale

Fino a ieri sera Thomas presentava una minima attività cerebrale, ma al controllo di questa mattina sono state riscontrate le caratteristiche del coma irreversibile con elettroencefalogramma piatto per assenza di attività cerebrale. Trattandosi di un paziente clinicamente morto, si è riunita una commissione medica aziendale per certificarne il decesso.

L'agguato ad Alatri e il ferimento di Thomas Bricca

Thomas era stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma lunedì sera, dopo essere stato ferito in un agguato ad Alatri, in largo Cittadini. Qualcuno a bordo di uno scooter insieme a un complice gli ha sparato da decine di metri di distanza, colpendolo alla testa. Trasportato immediatamente nell'ospedale della città, è stato poi trasferito con l'eliambulanza a Roma, dove è arrivato in condizioni disperate e con un quadro altamente compromesso. Nonostante la speranza per un suo miglioramento, oggi la notizia della morte cerebrale.

Cosa sappiamo sulla morte di Thomas Bricca

Sarebbero quattro le persone sospettate a vario titolo dell'agguato costato la vita al ragazzo. Sembra che siano stati tutti individuati ma ancora non fermati né interrogati dai carabinieri. Da capire se si siano resi irreperibili e si stiano nascondendo con l'aiuto di qualcuno. Ignoti i motivi di quello che adesso può essere definito a tutti gli effetti un omicidio: la pista seguita dagli inquirenti è soprattutto quella dello scambio di persona. Stando a quanto dichiarato da alcuni amici di Thomas, l'obiettivo dei sicari era un altro ragazzo con lo stesso giubbotto bianco della vittima. L'arma con la quale gli hanno sparato sarebbe una revolver o una semiautomatica. Nella piazzetta dove gli hanno sparato sono ancora al lavoro i carabinieri della Scientifica: sembra che i bossoli sparati dall'arma non siano stati ancora trovati.