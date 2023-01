Sparatoria ad Alatri: Thomas Bricca colpito in testa a 18 anni è clinicamente morto I medici hanno dichiarato clinicamente morto Thomas Bricca, il 18enne colpito alla testa da un proiettile ad Alatri.

È Thomas Bricca lo studente diciottenne ferito a colpi di pistola davanti ad un bar di largo Cittadini, nel pieno centro di Alatri. Da quanto si apprende i medici lo hanno dichiarato clinicamente morto. I fatti risalgono a ieri, lunedì 30 gennaio, e si sono verificati nel territorio della provincia di Frosinone. Una tragedia che ancora una volta colpisce i giovanissimi, Thomas sarebbe rimasto vittima di un'aggressione per mano di coetanei. Ad indagare sulla vicenda per ricostruirne la dinamica sono i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici, ascoltando alcune persone.

I militari sono sulle tracce dei responsabili: chi ha premuto il grilletto contro di lui è scappato in sella ad uno scooter e al momento non se ne conosce l'identità. Al vaglio le informazioni fornite da alcuni testimoni e le immagini riprese dalle videocamere di zona, che potrebbero aver immortalato il passaggio delle persone coinvolte nell'aggressione. La notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno alla famiglia. Tanti i messaggi d'addio già comparsi sui social network da parte di parenti, amici e conoscenti.

Thomas Bricca trasportato in eliambulanza in ospedale

Thomas Bricca intorno alle ore 20 è stato attinto da un proiettile alla testa, che lo ha ferito gravemente e le sue condizioni sono parse fin da subito critiche. L'aggressione è avvenuta non molto lontano dal luogo del pestaggio di Emanuele Morganti, il ventenne picchiato a morte in una notte del marzo 2017, delitto rispetto al quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato le condanne a quattordici anni di carcere per omicidio preterintenzionale a tre imputati.

Thomas, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso della cittadina del Frusinate. Le sue condizioni di salute hanno richiesto il trasferimento a Roma, così in serata un'eliambulanza lo ha trasferito in volo all’ospedale San Camillo. Affidato ai medici, lo hanno dichiarato clinicamente morto.