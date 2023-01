Colpito alla testa da un proiettile davanti la pizzeria: 18enne in fin di vita, aggressore in fuga I fatti sono accaduti questa sera poco dopo le 20 davanti un bar pizzeria ad Alatri, in provincia di Frosinone. Sul posto carabinieri e Ares 118.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciotto anni è stato colpito alla testa questa sera poco dopo le 20 da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava davanti un bar pizzeria ad Alatri. Le sue condizioni sono gravissime, ed è in pericolo di vita. La persona che gli ha sparato, al momento ignota, è scappata insieme a un complice a bordo di un TMax e per ora ha fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori del 118.

Il giovane ferito alla testa è stato portato nell'ospedale cittadino in gravissime condizioni. Un'eliambulanza è già atterrata nei pressi del nosocomio per trasferire il ragazzo al Policlinico Gemelli di Roma, nell'estremo tentativo di salvargli la vita. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle sue condizioni, si sa solo che è molto grave e rischia la vita.

L'aggressione è avvenuta in largo Cittadini, a pochi metri da piazza Santa Maria Maggiore. Sul caso indagano i carabinieri, che dovranno ricostruire l'accaduto e capire cos'è successo. Non è escluso che quanto accaduto sia un regolamento di conti tra gruppi di ragazzi che già nei giorni scorsi avevano avuto qualche diverbio tra loro, anche se chi conosce il ragazzo ferito assicura che non avesse nulla a che vedere con le bande di zona.

Il luogo dove è avvenuta la sparatoria è pieno di persone che si sono affollate sul posto. I militari ascolteranno eventuali testimoni, oltre a visionare le telecamere di sorveglianza presenti nella zona con la speranza che abbiano ripreso chi ha sparato. Alcune persone parlano di due aggressori: si tratterebbe di due uomini in motorino, che si sono avvicinati al ragazzo, per poi sparargli il testa. L'aggressore sarebbe poi risalito sullo scooter, fuggendo per non farsi arrestare dalla polizia.