Thomas Bricca colpito alla testa, cosa sappiamo sulla sparatoria di Alatri Continuano le indagini sulla sparatoria ad Alatri, in cui è rimasto gravemente ferito da un colpo alla testa il 18enne Thomas Bricca.

A cura di Beatrice Tominic

Thomas Bricca a sinistra e il luogo in cui è stato colpito. Secondo le prime ricostruzioni lo sparo sarebbe partito dalla strada sottostante, dove si trovano le automobili parcheggiate.

Si trova ancora in condizioni molto critiche ma stabili Thomas Bricca, il ragazzo di appena 18 anni che nella serata di lunedì scorso, 30 gennaio 2023, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa mentre si trovava nella piazza del suo paese, Alatri, comune del frusinate.

Continuano ad indagare i carabinieri che, non appena allertati, sono intervenuti provvedendo ad effettuare i rilievi del caso e cercando di ricostruire quanto accaduto: nessuna telecamere di videosorveglianza, però, è riuscita a registrare quanto successo e non è ancora stato ritrovato il telefono del giovane.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, al momento della sparatoria Thomas si trovava insieme ad altri tre ragazzi in una delle piazzette del centro storico del suo comune, Largo Cittadini. Come appreso da Fanpage.it, lo sparo sarebbe arrivato da circa 40 metri di distanza, nella parte sottostante alla piazzetta (dove compaiono le automobili parcheggiate nella foto in apertura). Due persone in sella ad una moto avrebbero percorso la strada e, senza neanche scendere dal mezzo, uno dei due avrebbe puntato il gruppo sparando e colpendo Thomas alla testa: c'è la possibilità che il mezzo appaia in alcune immagini riprese dalle telecamere.

Gli inquirenti sono alla ricerca dei due sospettati, ma non escludono che si possa trattare di un atto commissionato e che i due in motorino non vivano ad Alatri.

Le piste sulla sparatoria di Alatri

L'ipotesi esecuzione è stata totalmente scartata, mentre si indaga ancora sulla possibilità di un avvertimento finito male: nella zona sembra siano presenti bande in conflitto fra loro per contendersi la piazza di spaccio.

Un'altra pista, invece, porta a pensare che possa essersi trattata di una vendetta a seguito di una rissa avvenuta nei giorni precedenti come aveva ipotizzato il sindaco della cittadina, Maurizio Cianfrocca. "Le risse sono sempre avvenute, ciò che colpisce sono le reazioni dei ragazzi – ha dichiarato la sorella di Emanuele Morgagni, ragazzo ucciso ad Alatri sei anni fa – Non si era mai visto prima impugnare una pistola in risposta ad una rissa".

Come dichiarato dal procuratore, però, può essersi trattato di una tragica sfortuna: "Si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato", ha ipotizzato ieri durante un sopralluogo nel punto in cui lo sparo ha raggiunto il 18enne alla testa.

Genitori di Thomas: "Chi sa parli"

Sono disperati i genitori di Thomas, che continuano a chiedere giustizia per il figlio.

"Sta in coma e stanotte è stato sottoposto ad interventi delicatissimi – ha spiegato la mamma del ragazzo – Il danno è esteso al cervello e le possibilità che riesca a farcela sono pochissime. Speriamo soltanto che chi sa qualcosa parli", ha dichiarato a Fanpage.it. Il padre, invece, nel corso della mattinata successiva alla sparatoria, si è sfogato sui social: "Dio perdona, io no – ha scritto – Mi avete spezzato il cuore".

La versione degli amici: "Thomas scambiato per un altro"

Molte delle persone che conoscevano Thomas sono dello stesso parere: "Aveva un giubbotto bianco, dello stesso colore del ragazzo che cercavano: hanno sparato senza neanche guardarlo in faccia", ha dichiarato a Fanpage.it un'amica di Thomas. "Stava lontano dai guai, era amico di tutti", ha poi aggiunto un suo compagno di classe: entrambi studiano nell'istituto Pertini del paese, all'indirizzo Chimica e Biologia. Proprio nella sede frequentata è stato calato uno striscione da una finestra.

"Io me lo ricordo da quando veniva al bar con la nonna, che oggi non c'è più: era piccolo, l'ho visto crescere – ha spiegato il proprietario del bar vicino alla sparatoria – Era sempre gentile e rispettoso. Quando è stato colpito ero nel bar, mi sono affacciato solo dopo aver sentito le sirene delle ambulanze. Lui era già steso a terra".