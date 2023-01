Thomas Bricca ferito ad Alatri, il padre: “Mi avete spezzato il cuore. Dio perdona, io no” Il padre di Thomas Bricca ha commentato su Facebook il ferimento del figlio: “Mi avete spezzato il cuore. Dio perdona, io no”.

A cura di Alessia Rabbai

"Figli di putta** mi avete spezzato il cuore, basta*** tossici di me***. Dio perdona, io no". Sono le parole piene di dolore e di rabbia di Paolo, il padre di Thomas Bricca, il diciottenne ferito gravamente da un colpo di pistola alla testa ad Alatri e dichiarato clinicamente morto. Ai social network ha affidato il suo sfogo, quello di un genitore che fino all'ultimo non perde la speranza: "Amore di Papà resisti" e "Signore Gesù aiuta mio figlio". Il giovane, appena maggiorenne, si trova ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è arrivato con l'eliambulanza.

I chirurghi lo hanno sottoposto a un delicato intervento, ma le sue condizioni di salute sono disperate. Attinto alla testa da un proiettile, è stato dichiarato clinicamente morto. La notizia del drammatico ferimento di Thomas si è diffusa in breve tempo e la comunità di Alatri si è stretta intorno alla famiglia. Tantissimi i messaggi di vicinanza e affetto sui social network. A seguito del grave ferimento che ha scosso il Frusinate la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli ha annullato la sua visita in programma per oggi ad Alatri.

Caccia a due sospettati, ancora da chiarire il movente

Nel frattempo i carabinieri coordinati dalla locale Procura sono a caccia di due sospettati del grave ferimento di Thomas. I militari li stanno cercando, nelle scorse ore hanno ascoltato diversi testimoni, tra i quali alcuni amici di Thomas e hanno acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Secondo quanto ricostruito dai racconti dei presenti ci sarebbe stata una discussione con un altro gruppo di coetanei. Il movente del ferimento è ancora tutto da chiarire, al momento si indaga a 360 gradi e non si esclude nessuna pista, compresa quella del regolamento di conti.