Il padre di Thomas Bricca, ucciso a 19 anni: “Ho incontrato la mamma e moglie dei Toson, mi ha abbracciato piangendo”

Paolo Bricca non ha parole di odio nei confronti dei due imputati per la morte del figlio Thomas e afferma: “Li ho perdonati”.

"Io li ho perdonati ma devono pagare per quello che hanno fatto e soprattutto chiedere perdono alla famiglia". Paolo Bricca è un padre che riesce a parlare di perdono nei confronti di chi si trova a processo per aver ucciso il suo unico figlio Thomas.

Il ragazzo, di appena 19 anni, è morto per un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio 2023 ad Alatri. Imputati per il delitto sono Roberto e Mattia Toson, padre e figlio già condannati in primo grado rispettivamente all'ergastolo e 24 anni di carcere.

"Io non ce la faccio più – ammette Paolo senza nascondere la sofferenza e la stanchezza – voglio solo che questo iter giudiziario finisca presto così potrò cercare di andare avanti. Qualsiasi pena riceveranno cambia poco in realtà, l'ergastolo vero ce l'ho io".

L'incontro tra il papà di Thomas Bricca e la mamma e moglie dei Toson

Paolo ci rivela un incontro, totalmente casuale, che sarebbe avvenuto proprio pochi giorni prima dell'ultima udienza. Domenica scorsa, tra le corsie di un supermercato della piccola cittadina nel Frusinate. "Stavo facendo la spesa, quando ho visto la mamma di Mattia Toson e moglie di Roberto venire verso di me. Prima che riuscissi a dire qualsiasi cosa mi ha abbracciato ed è scoppiata a piangere. Mi ha detto mi dispiace tanto per te e Federica (la mamma di Thomas Bricca ndr.)". Paolo risponde all'abbraccio e ci spiega: "Sarebbe più facile farmi sopraffare dalla rabbia ma non voglio. Lei poi non c'entra nulla".

Il pg chiede l'ergastolo per entrambi

Il processo d'appello, a quasi tre anni esatti dall'omicidio, si avvicina alle battute finali. Ieri infatti il pg ha chiesto per entrambi la pena dell'ergastolo, contestando le attenuanti generiche riconosciute a Mattia per la sua giovane età e l'essere incensurato. Secondo quanto ricostruito dalle indagini e confermato dal primo grado di giudizio, il delitto sarebbe avvenuto in strada quando un unico colpo di pistola ha raggiunto Thomas mentre si trovava con un gruppo di amici. A sparare, secondo l'accusa, sarebbe stato proprio Mattia Toson mentre si trovava a bordo di uno scooter guidato dal padre Roberto.