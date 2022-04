Aggredita da un pitbull a Muratella, Belen rischia di morire: “Veterinario arrivato dopo 18 ore” A denunciare l’accaduto è stato Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “Il Comune di Roma si deve dotare di propri veterinari offrendo un servizio h24”.

A cura di Natascia Grbic

Una cagnolina ha rischiato di morire perché attaccata dal pitbull con cui condivideva la gabbia. È successo il pomeriggio del 14 aprile nel canile di Muratella, a Roma. A denunciare l'accaduto è stato Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). Secondo quanto dichiarato da Sidoli, il veterinario sarebbe arrivato nella struttura dopo 18 ore, con il rischio che Belen (questo il nome del cane) non ce la facesse. "Belen, il nome del cane, ha dovuto attendere ben 18 ore l’arrivo del medico veterinario che ha vinto la gara d'appalto del Comune di Roma – le parole di Sidoli – Il quattro zampe ha rischiato di morire dissanguato. È un fatto di una crudeltà inaudita che non possiamo tollerare. Il Sindaco Gualtieri è il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale e si deve occupare della tutela e delle cure come previsto dalle norme vigenti. Quanto accaduto deve spingere il primo cittadino a revocare il bando sul trattamento sanitario, entrato a regime l’11 aprile, che costa ai cittadini romani 135.000 euro fino al 31 dicembre 2022. Il Comune di Roma si deve dotare di propri veterinari offrendo un servizio h24. L’affido diretto non tutela il benessere degli animali".

Rinaldo Sidoli ha chiesto che sia nominato con urgenza un Garante dei diritti degli animali con cui le associazioni animaliste possano interloquire in Campidoglio. "Ricordiamo che il 4 agosto del 2021 Gualtieri aveva assicurato alle associazioni animaliste la nomina politica di un Garante con pieni poteri. Ad oggi tale promessa è lettera morta. Siamo rammaricati di essere venuti a conoscenza che la Giunta Capitolina sta procedendo attraverso una manifestazione d’interesse con avviso pubblico. Una scelta illegittima in quanto la Pubblica Amministrazione non può indire bandi per incarichi professionali a titolo gratuito, come stabilito dalla Cassazione. Procedere in tal senso comporterebbe un grave ritardo e ricadrebbe sulla pelle di poveri animali già maltrattati. Non si può perdere un anno per scegliere una figura fondamentale per il monitoraggio sulla giusta applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela degli animali".

Sul caso è intervenuta anche l'assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. "Sono felice per le condizioni della cagnolina Belen, aggredita da un pitbull nel canile della Muratella, e del cane Van Damme che aveva ingerito un frammento di plastica. Ho parlato questa mattina con il veterinario Adriano Felli, che ha curato i due animali, dal quale apprendo con grande sollievo che le condizioni di Belen sono buone così come quelle di Van Damme che è stato sottoposto a un intervento di enterectomia e già dimesso. La cagnolina Belen già cammina e verrà dimessa nel pomeriggio, dopo le ultime cure antibiotiche. Mi piace aggiungere che il Servizio Veterinario ha effettuato, con un proprio stanziamento di 10mila euro, l’acquisto di collari Scalibor, atti a proteggere i cani dagli ectoparassiti e dagli insetti flebotomi, che verranno applicati a tutti gli ospiti delle strutture di Ponte Marconi e Muratella a partire dalla prossima settimana".