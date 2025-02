Aggredisce un ragazzino che passeggia indossando una kippah: arrestato 33enne a Roma Un 33enne è stato arrestato a Roma per aver aggredito un minorenne che indossava una kippah mentre passeggiava insieme alla madre lungo via Nazionale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo minorenne passeggiava insieme alla madre lungo via Nazionale a Roma e indossava la kippah, il tradizionale copricapo circolare utilizzato dagli ebrei. Un trentatreenne egiziano lo ha aggredito a mani nude, improvvisamente. L'uomo è stato rintracciato a poca distanza dai poliziotti della digos e dagli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio e Trastevere, che lo hanno bloccato e arrestato.

Aggredito anche un commerciante

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo ha prima aggredito il ragazzino e subito dopo si è scagliato, impugnando una bottiglia di vetro, anche contro un negoziante di via Nazionale, che era intervenuto per difendere il giovane. Tutti i fatti, che già erano stati ricostruiti in base alle testimonianze di chi era presente, sono stati confermati, come si vede nel video in alto, dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in zona.

L'aggressore è stato arrestato

Al termine degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, l'aggressore è stato arrestato con l'accusa di "tentata deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso attraverso l'utilizzo di oggetti atti ad offendere". Il provvedimento è stato in seguito convalidato dalla competente autorità giudiziaria. L'uomo, un senza fissa dimora senza alcun precedente di polizia, risulta titolare dello status di protezione internazionale nel territorio italiano. L'ufficio immigrazione della questura di Roma sta cercando in queste ore di verificare e valutare la posizione dell'uomo arrestato sul territorio nazionale in stretto raccordo con i titolar delle indagini. "Per completezza si rappresenta che le evidenze informative e investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari", ricorda la polizia nel comunicato diffuso nel primo pomeriggio.