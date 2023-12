Aggredisce la madre e uccide il compagno: come sta Adele, la donna pestata dal figlio a Priverno La donna sarà sottoposta la prossima settimana a un delicato intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita, ma resta ricoverata in terapia intensiva al San Camillo.

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stabile e non in pericolo di vita Adele Coluzzi, la donna di 57 anni aggredita in casa dal figlio a Priverno nella mattinata di mercoledì. Coluzzi, che è ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, sarà sottoposta la prossima settimana a un intervento chirurgico.

Il figlio, Luigi D'Atino, si è avvalso davanti al magistrato della facoltà di non rispondere. Interrogato in merito ai fatti per dare la sua versione di quanto accaduto in casa della madre e del compagno Germano Riccioni – morto a causa dei violenti colpi alla testa – ha deciso di stare in silenzio. L'autopsia sul corpo dell'uomo è prevista per oggi, anche se non sembrano esserci dubbi sulla causa della morte.

Cosa abbia scatenato la rabbia di Luigi D'Atino non è chiaro. Ciò che è certo è che la discussione stava andando avanti da diverso tempo quando il 33enne ha cominciato a prendere qualsiasi oggetto avesse davanti per tirarlo addosso alla madre e al compagno. Germano Riccioni, colpito violentemente alla testa, è morto quasi subito, mentre la compagna si è salvata, nonostante le gravi condizioni.

Luigi D'Atino è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Latina. Accusato di omicidio e tentato omicidio, versava in forte stato confusionale, forse dovuto all'assunzione di alcol e droghe (anche se su questo non vi è assoluta certezza). Portato nella casa circondariale di Latina, non ha fornito nessuna spiegazione sul suo gesto, preferendo trincerarsi nel silenzio. Data la gravità delle sue condizioni, nemmeno Adele Coluzzi ha potuto ancora parlare con gli inquirenti per raccontare cosa è accaduto nell'appartamento che condivideva con il compagno e dove si è consumata la tragedia.