Aggredisce i poliziotti che lo arrestano mentre danneggia auto: un agente con il braccio rotto Momenti di tensione in zona Termini a Roma, dove un 40enne ha aggredito due poliziotti intervenuti per fermarlo mentre danneggiava veicoli in sosta. Un agente ha riportato la frattura del braccio.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

Un poliziotto finito in ospedale con il braccio rotto e un collega con ferite. È il bilancio dell'aggressione da parte di un uomo, che si è scagliato contro gli agenti, i quali hanno cercato di fermarlo mentre danneggiava un'auto parcheggiata. I fatti si sono verificati a Roma, in via Bixio in zona Termini, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 agosto. Secondo le informazioni apprese l'uomo, un quarantenne originario del Mali, intorno alle 18.40 stava camminando in strada e improvvisamente si è accanito contro alcuni veicoli parcheggiati, danneggiandoli con un tondino di ferro, ossia uno strumento di forma circolare in acciaio solitamente usato nella lavorazione del calcestruzzo.

A notarlo sono stati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine impegnati in un servizio straordinario. Si sono avvicinati per chiedergli cosa stesse facendo e di fermarsi e lui ha cercato di aggredirli e colpirli con l'oggetto di ferro. In pochi minuti lo hanno fermato, disarmato e arrestato. L'uomo ha opposto resistenza ai poliziotti, ha puntato la fondina e ha tentato di rubare la pistola ad uno di loro, senza però riuscirci. Una volta messo in sicurezza è stato portato in Commissariato. Gli agenti hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni Addolorata per le lesioni riportate.

Arrivati al pronto soccorso del nosocomio di via dell'Amba Aradam sono stati tutti e due affidati ai medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari. Un poliziotto ha riportato la frattura del braccio, mentre il collega alcune ferite per fortuna non gravi. Arrestato per tentata rapita aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei veicoli in sosta, il giudice ne ha poi convalidato l'arresto.