Casal del Marmo, detenuto stacca un battiscopa e lo lancia contro un agente: poliziotto ferito

Aggressione nel carcere minorile di Roma. Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito al volto e medicato con quattro punti di sutura.

L’istituto penale minorile Casal del Marmo (Lapresse)

Un agente della polizia penitenziaria sarebbe stato ferito al volto da un detenuto all'interno dell'Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, a Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta nella giornata di martedì 24 giugno quando un giovane recluso maggiorenne avrebbe divelto un pezzo di battiscopa dalla propria cella e lo avrebbe scagliato contro il poliziotto, colpendolo in pieno viso. L'uomo è stato soccorso e medicato con quattro punti di sutura. Per lui una prognosi di sette giorni.

Sappe: "Violenze inaccettabili, troppi rischi per gli agenti"

Secondo quanto riferito dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), dopo l'aggressione il detenuto avrebbe provocato anche incendi e altri disordini all'interno della struttura, rendendo necessario l'intervento del personale in servizio per riportare la situazione sotto controllo. Il Sappe ha espresso "ferma condanna" per quanto accaduto, parlando dell'ennesimo episodio di violenza ai danni degli appartenenti alla polizia penitenziaria.

Il sindacato denuncia una situazione sempre più difficile all'interno degli istituti di detenzione e chiede interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza agli agenti. "Non è più accettabile che chi garantisce ogni giorno legalità, sicurezza e ordine all'interno delle carceri sia esposto a rischi così elevati", afferma il sindacato, che sollecita una risposta immediata da parte delle istituzioni.

Violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo

Le circostanze che hanno portato all'aggressione non sono state rese note, ma l'episodio si è verificato all'interno di un istituto che, come confermato dalla garante per i diritti dei detenuti Valentina Calderone in un'intervista a Fanpage.it, si respira da tempo un "clima di tensione, dove diventa molto complicato portare avanti le attività e i percorsi educativi". Da marzo scorso undici agenti sono stati indagati a vario titolo per torture e lesioni nei confronti di alcuni detenuti e per falso ideologico.