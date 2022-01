Addio a David Sassoli: giovedì la camera ardente in Campidoglio. Venerdì i funerali Ѐ prevista per giovedì dalle ore 10 alle 18 la camera ardente di David Sassoli organizzata in Campidoglio, i funerali, invece, sono organizzati per le 11 del giorno dopo nella chiesa Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica.

A cura di Beatrice Tominic

David Sassoli è morto nella notte scorsa, fra il 10 e l'11 gennaio, nel Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Nato a Firenze, da quando era bambino ha vissuto a Roma. È proprio nella capitale che nella giornata del prossimo giovedì, 13 gennaio, dalle ore 10 alle 18 è prevista la camera ardente in Campidoglio, mentre i funerali sono organizzati per il giorno dopo, venerdì 14 gennaio, alel ore 12 nella chiesa Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica.

Per il pomeriggio di oggi, invece, sono organizzate le commemorazioni alla Camera dei Deputati alle 15.20 e al Senato alle 16.30: in entrambi i casi è atteso l'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier, nel frattempo, ha espresso il cordoglio per la morte del presidente italiano del Parlamento Europeo con un tweet. "Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, simbolo di equilibrio, umanità e generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, della sua capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini", lo definisce in una nota pubblicata da Palazzo Chigi.

David Sassoli e il rapporto con la città di Roma

David Sassoli si è trasferito a Roma quando era bambino con la sua famiglia per motivi legati al lavoro di suo padre: nella capitale ha vissuto tutta la sua vita. Nel 2013 si è candidato alle primarie del Partito Democratico per diventare sindaco della città, arrivando secondo dopo Ignazio Marino. Molti e molte cittadini, compresi anche i vertici del suo partito, negli ultimi anni lo avrebbero voluto vedere fra i candidati per diventare primo cittadino della città. L'attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, suo collega e amico e il governatore della regione Lazio oggi hanno espresso il loro dolore per la morte di David Sassoli sui social network.