Morte David Sassoli, il cordoglio di Gualtieri e Zingaretti: “Una perdita per l’Italia e l’Europa” Il sindaco della città di Roma Roberto Gualtieri e il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti esprimono sui social il loro cordoglio per la morte di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo.

A cura di Beatrice Tominic

Questa notte fra il 10 e l'11 gennaio, è morto David Sassoli, presidente italiano del Parlamento Europeo, per anni volto del Tg1. Sassoli era nato a Firenze, ma si era trasferito a Roma ancora bambino: proprio dalla città di Roma e della regione Lazio in questi minuti arriva il cordoglio del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Nicola Zingaretti con cui Sassoli condivideva, oltre alla passione per la politica, l'impegno all'interno del Partito Democratico.

"Un dolore immenso per la scomparsa di David Sassoli: un grande italiano, un grande europeo, una persona straordinaria", ha scritto in un post sul suo profilo Facebook il sindaco della capitale, allegando una foto che ritrae Sassoli sorridente davanti alla bandiera dell'Unione Europea. "Nel lavoro comune a Bruxelles è maturata un’amicizia profonda e il mio infinito apprezzamento per i suoi principi e valori, per la sua dolcezza, la sua umanità e il suo equilibrio, per la capacità di unire sempre senso delle istituzioni e impegno senza riserve per i più deboli. La sua passione politica resterà un insegnamento per tutti coloro che hanno a cuore il progresso di un’Europa più unita e più giusta. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari. Non ti dimenticheremo mai David."

L'addio di Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio

Partecipa al dolore anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha vissuto come segretario di partito l'elezione di Sassoli a presidente del Parlamento Europeo. "La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi.Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, capacità e dedizione. È una perdita per l’Italia e per l’Europa di un grande Presidente profondamente europeista che in anni difficilissimi ha tenuto alta la bandiera dei valori fondanti dell’unione", dichiara anche Zingaretti in un post condiviso sia su Instagram che su Facebook. "Ciao David, non dimenticheremo mai il tuo impegno politico tra le persone, il tuo sorriso e la voglia di cambiare."