video suggerito

Ad Ostia al via i lavori dell’Osservatorio per l’Antimafia Sociale: “Per la legalità e la cittadinanza” Un aiuto per la cittadinanza e il territorio di Ostia: questo è ciò che rappresenta l’Osservatorio per la Legalità e l’Antimafia Sociale, presentato oggi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nasce l'Osservatorio per la Legalità e l'Antimafia Sociale ad Ostia. Sulla carta, la sua costituzione è avvenuta più di un anno fa, con la delibera del 24 novembre 2023. Nella giornata del 20 febbraio scorso, dopo l'ennesimo episodio di intimidazione, un incendio doloso all'ex Village, uno stabilimento balneare che oggi risulta fra i beni confiscati ai clan, è stato fissato l'inizio dei lavori con la nomina del presidente.

L'Osservatorio avrà il compito di monitorare la situazione criminale del territorio, assicurare la trasparenza e promuovere la cultura della legalità nel X Municipio, quello del litorale romano.

A presiedere l'Osservatorio è stato chiamato Federico Ruffo, giornalista e conduttore Rai, nominato unanimemente dalla Giunta del Municipio, anche per il lavoro da cronista nelle strade di Ostia per molti anni. Con lui i consiglieri di maggioranza Raffaele Biondo e Marco Possanzini e la consigliera d'opposizione Silvia Paoletti, in rappresentanza del Consiglio del Municipio X; i rappresentanti dei sindacati e degli studenti; le associazioni antimafia e i gestori dei beni confiscati.

Osservatorio per la Legalità e l'Antimafia Sociale: "Un aiuto per territorio e cittadinanza"

"Questo osservatorio – ha spiegato il Presidente del X Municipio Mario Falconi – Rappresenta una duplice possibilità per il X Municipio: quella di aiutare la città e la cittadinanza per dimostrare che esiste una mano sempre tesa verso la legalità, uno spazio per chi mantiene la schiena dritta, ma al contempo avremo anche la chance di restituire un racconto corretto di Ostia e del suo entroterra".

Una foto scattata durante la presentazione dell'Osservatorio per la Legalità e l'Antimafia Sociale ad Ostia.

"L'Osservatorio rappresenta la possibilità di affrontare problemi figli di errori protrattisi nei decenni nel territorio che, soprattutto negli ultimi anni, è stato dipinto come un unico avamposto di frontiera dominato dal crimine – continua Falconi – E sarà la voce ed il corpo di tutte quelle persone perbene che credono nella legalità e nello Stato".

Al via i lavori dell'Osservatorio: "Uno strumento fondamentale"

Non ha tardato ad arrivare il commento dei Giovani Democratici del X Municipio: "L'incendio del Village di qualche giorno fa ha lasciato molte domande e dimostrato quanto sia necessario rafforzare gli strumenti di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità organizzata – spiega la segretaria Giorgia Cirelli – Il nostro municipio è un territorio segnato da gravi fenomeni di illegalità: dalla presenza della criminalità organizzata al lavoro nero, dagli scarsi controlli sulla sicurezza sul lavoro alla discutibile gestione del comparto balneare. L’Osservatorio rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare la rete istituzionale e sociale contro ogni forma di illegalità e in favore della diffusione della cultura, avvalendosi anche delle scuole e delle nuove generazioni"