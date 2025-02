Incendio a Ostia, brucia l’ex stabilimento Village oggi confiscato ai clan Incendio al Village, ex stabilimento balneare ora bene confiscato. Le fiamme si sono sviluppate ieri sera, sulla spiaggia. Indagini in corso: sembra si sia trattato di rogo doloso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio ad Ostia. Frame dal video di Welcome to Favelas a sinistra, foto di Raffaele Biondo a destra.

Fiamme nell'ex Faber Village, poi divenuto soltanto Village, stabilimento balneare sul lungomare Paolo Toscanelli ad Ostia. L'incendio sarebbe divampato una trentina di minuti dopo la mezzanotte, fra mercoledì 19 febbraio e giovedì 20 febbraio 2025. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco di Ostia con una squadra ed un'autobotte. I pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento che sono durate un paio d'ore.

Vigili sul fuoco sul posto: secondo le prime indagini potrebbe essere doloso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con una squadra e un’autobotte per domare le fiamme. L’intervento dei pompieri è durato un paio d’ore. L’incendio si è sviluppato all’interno dello stabilimento ma sulle cause sono in corso gli accertamenti di rito. Secondo le prime verifiche si tratterebbe di un incendio doloso, ma non si fermano le indagini per cercare di risalire con certezza alla cause del rogo e, eventualmente, agli autori.

La storia del Village ad Ostia

Conosciuto prima come Faber Village, poi soltanto Village, lo stabilimento di Ostia andato a fuoco questa notte per anni è stato riconducibile al clan Fasciani. Dopo essere finito sotto sequestro e in amministrazione controllata, la struttura dal 2022 fa parte degli immobili confiscati ed è gestita dall'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ultimo periodo era stata presentata un'interrogazione in Campidoglio da Forza Italia per denunciarne le condizioni precarie.

Il rogo a pochi giorni dalla gara per le concessioni balneari

"L'incendio è avvenuto a pochi giorni dalla pubblicazione della gara per l'affidamento delle concessioni balneari e suona come un avviso, un attenti, forse, a chi intende concorrere per la gestione futura di beni come questo – spiega Raffaele Biondo, consigliere Pd del X Municipio di Ostia – Questo bene confiscato dovrebbe essere un fiore all'occhiello del territorio, un esempio dell'amministrazione pubblica di come si gestisce un bene della cittadinanza sottratto alla criminalità".