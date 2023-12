Accoltellato all’alba a Ariccia: 47enne lotta tra la vita e la morte Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’uomo è arrivato in ospedale accompagnato da due amici che sono stati interrogati dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un uomo di quarantasette anni di Albano Laziale è ricoverato in gravissime condizioni al nuovo ospedale dei Castelli Romani. Erano circa le 4.30 della mattina di oggi – sabato 23 dicembre – quando l'uomo è arrivato al pronto soccorso di Ariccia accompagnato da altri due uomini. Presenta una profonda ferita d'arma da taglio al torace e viene immediatamente ricoverato in codice rosso: la lama gli ha perforato un polmone e viene operato immediatamentr. I vestiti sono completamente coperti di sangue, non è cosciente, ma è subito chiaro che è stato ferito in una colluttazione.

Il racconto degli amici: l'accoltellamento per futili motivi

In ospedale arrivano così i carabinieri della compagnia di Velletri, che hanno ascoltato i due uomini (entrambi di nazionalità albanese) che hanno accompagnato il 47enne ferito. Si tratta di elementi già noti alle forze dell'ordine, così come l'uomo ricoverato, e mostravano i segni di una colluttazione. Interrogati, pur mostrandosi recalcitranti a collaborare, hanno indicato ai carabinieri il luogo dove l'amico è stato ferito, sembrerebbe al culmine di una lite in strada scoppiata per futili motivi. Non è escluso che non abbiano voluto fare menzione dell'identità degli aggressori pur conoscendola.

Proseguono le indagini dei carabinieri

Il racconto fatto dai due uomini ai militare è ancora tutto da appurare: molti sono i dubbi sulla versione resa (ovvero di una lite scoppiata per motivi poco chiari con degli sconosciuti), quanto sul reale luogo dove è avvenuto l'accoltellamento. In tanto la vittima è ancora ricoverata in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.