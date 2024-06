video suggerito

Accoltella la moglie in casa a Tor Vergata, 50enne arrestato per tentato omicidio I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 50enne per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato la compagna 41enne durante una lite per motivi economici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato per il tentato omicidio della compagna e portato nel carcere di Regina Coeli. L'episodio di violenza risale ai giorni scorsi ed è avvenuto in un'abitazione in via Salvatore Barzilai in zona Tor Vergata a Roma. A finire in manette è un cinquantenne di nazionalità cinese, che ha accoltellato la compagna quarantunenne, la quale ha dovuto ricorrere a cure mediche ed è grave. A rendere esecutiva la misura di custodia cautelare in carcere sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati.

L'accoltellamento per motivi economici

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dagli investigatori era la mattina di qualche giorno fa quando l'uomo avrebbe accoltellato la moglie con diversi fendenti al culmine di una lite nata per motivi economici. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini cinesi, conoscenti della coppia, dopo che il cinquantenne li aveva avvisati di quello che aveva appena fatto. Subito, preoccupati per le condizioni di salute della donna, hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza per una donna accoltellata dal compagno, che si trovava in condizioni gravi, indicando ai soccorritori l'indirizzo dell'abitazione della coppia.

Sul posto, ricevuta al segnalazione, è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso la quarantunenne e l'ha trasportata con urgenza al Policlinico di Tor Vergata. Giunta al pronto soccorso in codice rosso, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. È stata ricoverata in gravissime condizioni per le ferite d'arma bianca riportate.

Il 50enne arrestato e portato in carcere, sequestrato il coltello

I carabinieri hanno arrestato il cinquantenne e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di comparire davanti al giudice per l'udienza di convalida. I militari hanno anche sequestrato il coltello con il quale avrebbe colpito ripetutamente la compagna.