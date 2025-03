video suggerito

Accoltella coetaneo per un debito, arrestato per tentato omicidio 15enne a Frascati È stato arrestato il quindicenne che ieri sera ha accoltellato un coetaneo a Frascati, alle porte di Roma, per un debito di soldi. Interrogato dagli inquirenti, ha confessato.

A cura di Beatrice Tominic

Piazza Guglielmo Marconi a Frascati.

È stato rintracciato a poche ore dall'aggressione il quindicenne che ha accoltellato un coetaneo a Frascati, alle porte della capitale, nella serata di ieri, sabato 29 marzo 2025, verso le ore 20.30. Il giovane si trovava a casa della fidanzata a Ciampino quando è stato rintracciato da polizia e carabinieri, che lo hanno fermato e interrogato. Ora si trova in arresto per tentato omicidio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere: il movente del gesto sarebbe da ricercare in un debito che il ragazzo accoltellato doveva sanare nei confronti dell'aggressore, per la vendita di alcuni capi di abbigliamento. La vittima dell'aggressione, accoltellata al torace, è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Il giovane si trova ancora in ospedale sottoposto a cure mediche.

Cosa è successo: le indagini in corso

I fatti, come anticipato, risalgono alla serata di ieri, verso le ore 20.30, nelle vie della movida di Frascati, in piazza Guglielmo Marconi. Anche per questo, almeno all'inizio, si è pensato che l'accoltellamento potesse essere avvenuto nell'ambito di una lite fra bande rivali. Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di Frascati, della Stazione dell’Arma di Carabinieri di Frascati e della Squadra Mobile, invece, hanno permesso di ricostruire il presunto movente del gesto e tutte le persone coinvolte.

Secondo quanto emerso dalle indagini, alla base del diverbio fra il quindicenne e il coetaneo che ha accoltellato, ci sarebbe stato un credito non saldato dal ferito originato dalla compravendita di capi di abbigliamento dall'aggressore a beneficio di alcuni coetanei. In breve tempo, però, dalle parole il giovane avrebbe estratto un coltello dalle tasche. Lo avrebbe rivolto verso la vittima, accoltellandola al torace.

Rintracciato il quindicenne: è stato arrestato

Dopo gli accertamenti del caso, gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze e sono riusciti ad individuare il giovane e lo hanno raggiunto dopo alcune ore nell'abitazione della fidanzata, a Ciampino. L'adolescente è stato interrogato dal Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Minori. Ha ammesso le proprie responsabilità e nei suoi confronti è scattato l'arresto per tentato omicidio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L'Autorità Giudiziaria ha fatto scattare la misura restrittiva della libertà personale nei confronti del giovane, ma non si arrestano le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.